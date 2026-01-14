Zo kijk je dit weekend live (en gratis) naar Manchester United vs Manchester City

Wil je dit weekend gratis live kijken naar de spectaculaire Manchester Derby? In dit artikel lees je waar en hoe je deze topwedstrijd gratis kunt volgen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is hoe je gratis (en live kijkt)

Op Amazon Prime Video kun je de Manchester Derby gratis en exclusief live streamen op zaterdag 17 januari 2026 vanaf 13:00 uur Nederlandse tijd. Dankzij een deel van de rechten op de zaterdagmiddagwedstrijden van de Premier League is deze topper niet beschikbaar bij Viaplay, maar wel te volgen voor Prime-leden.

Nieuwe gebruikers kunnen de wedstrijd zelfs gratis bekijken dankzij de 30-daagse proefperiode van Amazon Prime. Volg de wedstrijd eenvoudig via de app op je smart-tv, smartphone, tablet, laptop of spelconsole.

Premier League-kraker op Old Trafford

De Manchester Derby is elk seizoen één van de meest beladen duels in de Premier League. Manchester United speelt thuis op Old Trafford, terwijl Manchester City als grote rivaal opnieuw aast op drie punten in de titelrace tegenover Arsenal. Met namen als Haaland en Bruno Fernandes belooft het een spektakel te worden en dat maakt het precies de wedstrijd die je zeker niet wil missen.

Voor Nederlandse fans zal de aftrap plaatsvinden om 13.30 uur Nederlandse tijd, ideaal voor een voetbalmiddag met familie en vrienden in het weekend. Zo kun je zonder nachtwerk of gedoe gewoon op de bank ploffen en direct inschakelen op de Premier League.​ Wil je gratis kijken? Volg dan het onderstaande stappenplan. Na het streamen van de wedstrijd kun je je abonnement eenvoudig weer opzeggen.

Volg het onderstaande stappenplan

Ga naar de onderstaande Nederlandse Prime Video-pagina en kies voor ‘Start je gratis proefperiode’; Log in met je Amazon-account of maak er gratis een aan als je nog geen account hebt; Bevestig je betaalmethode; er worden tijdens de eerste 30 dagen geen kosten in rekening gebracht; Download de Prime Video-app op je smart-tv, smartphone, tablet, console of gebruik de browser op je laptop; Log in op Prime Video en navigeer naar het sport-gedeelte bovenin het scherm.

Dit is wat je wil weten over Amazon Prime Video

Amazon Prime Video biedt duizenden films en series, waaronder populaire Amazon Originals zoals The Boys, Reacher en The Lord of the Rings: The Rings of Power. Ook kun je er live sport streamen, zoals de Premier League komende zaterdag.

De dienst is een van de voordeligere opties, vanaf 4,99 euro per maand na een gratis proefperiode van 30 dagen voor nieuwe gebruikers. Prime Video werkt op bijna elk apparaat, van smart-tv’s tot smartphones en spelcomputers. Extra functies zoals offline downloaden, kijken op meerdere schermen tegelijk en gepersonaliseerde aanbevelingen maken het een complete en aantrekkelijke streamingdienst.

Waar kijk ik Manchester United – Manchester City live? Op Amazon Prime Video stream je de Manchester Derby live en exclusief op 17 januari 2026 om 13.30 uur NL-tijd, dankzij hun Premier League-rechten op zaterdagmiddagduels. Niet op Viaplay, maar gratis voor Prime-leden via de app op tv, telefoon, tablet of laptop. Waar kijk ik alle Premier League-wedstrijden? In Nederland kijk je de meeste Premier League-wedstrijden live op Viaplay, inclusief studio-analyse en Nederlandse commentaar. Amazon Prime Video streamt exclusief de zaterdagmiddagduels vanaf 13.30 uur Nederlandse tijd, zoals deze Manchester Derby op 17 januari 2026. Hoe kijk ik vanuit het buitenland? Gebruik een VPN zoals NordVPN om je IP-adres te wijzigen naar Nederland en zo Viaplay of Amazon Prime Video te streamen vanuit het buitenland. Verbind met een Nederlandse server, log in op je abonnement en kijk live alsof je thuis bent. Meer hierover lees je in dit artikel.