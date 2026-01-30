iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Zo kijk je dit weekend live (en gratis) naar Liverpool vs Newcastle

Jane van Brakel
Jane van Brakel
30 januari 2026, 14:04
5 min leestijd
Zo kijk je dit weekend live (en gratis) naar Liverpool vs Newcastle

Wil je dit weekend gratis live kijken naar deze spectaculaire wedstrijd in de Premier League? In dit artikel lees je waar en hoe je deze topwedstrijd gratis kunt volgen.

Lees verder na de advertentie.

Dit is hoe je gratis (en live kijkt)

Op Amazon Prime Video kun je deze topwedstrijd gratis en exclusief live streamen op zaterdag 31 januari 2026 vanaf 21:00 uur Nederlandse tijd. Dankzij een deel van de rechten op de zaterdagmiddagwedstrijden van de Premier League is deze topper niet beschikbaar bij Viaplay, maar wel te volgen voor Prime-leden.

Nieuwe gebruikers kunnen de wedstrijd zelfs gratis bekijken dankzij de 30-daagse proefperiode van Amazon Prime. Volg de wedstrijd eenvoudig via de app op je smart-tv, smartphone, tablet, laptop of spelconsole. Liever alle wedstrijden kijken via Viaplay? Lees dan verder onderaan dit artikel.

Kijk hier de wedstrijd gratis via Prime Video

Ik wil meer weten over….

Gratis streamen via Amazon Prime Video Amazon Prime Video Streamen via Viaplay
Streamen via Apple TV of Chromecast Speelschema Premier League Veelgestelde vragen

Premier League kijken via Amazon Prime Video

Liverpool ontvangt zaterdagavond Newcastle United op Anfield, waar de bezoekers met topspelers als Bruno Guimarães en Sven Botman voor een echte topwedstrijd gaan. Salah houdt de Reds in topvorm, dus dit wordt een spannend duel dat je absoluut niet mag missen op Amazon Prime Video!

Voor Nederlandse fans zal de aftrap plaatsvinden om 21:00 uur Nederlandse tijd, ideaal voor een voetbalavond met familie en vrienden in het weekend. Zo kun je zonder nachtwerk of gedoe gewoon op de bank ploffen en direct inschakelen op de Premier League.​ Wil je gratis kijken? Volg dan het onderstaande stappenplan. Na het streamen van de wedstrijd kun je je abonnement eenvoudig weer opzeggen.

Volg het onderstaande stappenplan

Gratis Liverpool vs NewCastle kijken via Amazon Prime

  1. Ga naar de onderstaande Nederlandse Prime Video-pagina en kies voor ‘Start je gratis proefperiode’;

  2. Log in met je Amazon-account of maak er gratis een aan als je nog geen account hebt;

  3. Bevestig je betaalmethode; er worden tijdens de eerste 30 dagen geen kosten in rekening gebracht;

  4. Download de Prime Video-app op je smart-tv, smartphone, tablet, console of gebruik de browser op je laptop;

  5. Log in op Prime Video en navigeer naar het sport-gedeelte bovenin het scherm.

Kijk de wedstrijd gratis bij Amazon

Dit is wat je wil weten over Amazon Prime Video

Amazon Prime Video biedt duizenden films en series, waaronder populaire Amazon Originals zoals The Boys, Reacher en The Lord of the Rings: The Rings of Power. Ook kun je er live sport streamen, zoals de Premier League komende zaterdag.

Amazon The Boys

De dienst is een van de voordeligere opties, vanaf 4,99 euro per maand na een gratis proefperiode van 30 dagen voor nieuwe gebruikers. Prime Video werkt op bijna elk apparaat, van smart-tv’s tot smartphones en spelcomputers. Extra functies zoals offline downloaden, kijken op meerdere schermen tegelijk en gepersonaliseerde aanbevelingen maken het een complete en aantrekkelijke streamingdienst.

Bekijk het volledige aanbod bij Amazon Prime Video

Premier League kijken via Viaplay: dit is hoe het werkt

Wil je de Premier League live via Viaplay kijken? Kies een abonnement vanaf 14,92 euro per maand (jaar voor 179 euro) of 19,99 euro per maand voor een flexibel opzegbaar abonnement. Stream 342 van de 380 wedstrijden met NL-commentaar op jouw smart-tv, telefoon, tablet of laptop. Meld je aan op viaplay.nl, betaal met iDEAL/creditkaart en geniet meteen van multiview zodat je geen enkel duel meer hoeft te missen.

Bekijk het aanbod bij Viaplay
AbonnementPrijs per maandType betalingsAdvertenties
Basis Jaar14,92 euroPer jaar (179 euro)Ja
Basis Maand19,99 euroMaandelijksJa
Standaard Jaar16,59 euroPer jaar (199 euro)Nee
Standaard Maand21,99 euroMaandelijksNee

Streamen via Apple TV of Chromecast

De Premier League streamen via Chromecast of Apple TV gaat gemakkelijk met zowel Viaplay als Amazon Prime Video. Bij Viaplay download je de app op je telefoon/tablet, tik je op het cast-icoontje (vierkant met wifi-golven) en kies je Chromecast of AirPlay voor Apple TV.

Viaplay: Film, TV & Live Sport

Viaplay: Film, TV & Live Sport

Viaplay

Gratis via App Store

Voor Amazon Prime Video (Liverpool-Newcastle!) gebruik je de Prime Video-app: cast direct vanaf telefoon via Chromecast of AirPlay, of installeer de app op Apple TV/Chromecast met Google TV. Zorg dat alles op hetzelfde wifi-netwerk zit en stream alle kick-offs op groot scherm!

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

AMZN Mobile LLC

Gratis via App Store

Speelschema Premier League

Zaterdag 31 januari: Liverpool – Newcastle 21:00 (Amazon Prime)

Zaterdag 31 januari staat er weer een vol programma op de planning van de Premier League met zes spannende wedstrijden. Om 16:00 trappen Brighton vs Everton, Leeds vs Arsenal en Wolves vs Bournemouth tegelijk af via Viaplay, gevolgd door Chelsea-West Ham (18:30). De kers op de taart is Liverpool vs Newcastle om 21:00, exclusief te zien op Amazon Prime Video!

Tijd NL (CET) ThuisUitTe kijken via
16:00Brighton & Hove AlbionEvertonViaplay​
16:00Leeds UnitedArsenalViaplay
16:00Wolverhampton WanderersBournemouthViaplay
18:30ChelseaWest Ham UnitedViaplay
21:00LiverpoolNewcastle UnitedAmazon Prime ​

Zondag 1 februari : Tottenham Hotspur – Manchester City 18:30 (Viaplay)

Zondag barst de Premier League los met Aston Villa vs Brentford, Man United vs Fulham en Nottingham Forest vs Crystal Palace (allen via Viaplay te zien). Het hoogtepunt van de zondag is Tottenham vs Manchester City om 18:30.

Tijd NL (CET)Thuis TeamUit TeamTe kijken via
15:00Aston VillaBrentfordViaplay
15:00Manchester UnitedFulhamViaplay
15:00Nottingham ForestCrystal PalaceViaplay
17:30Tottenham HotspurManchester CityViaplay
Waar kijk ik Liverpool – Newcastle live?

Op Amazon Prime Video stream je de wedstrijd live en exclusief op 31 januari 2026 om 21:00 uur NL-tijd, dankzij hun Premier League-rechten op zaterdagmiddagduels. Niet op Viaplay, maar gratis voor Prime-leden via de app op tv, telefoon, tablet of laptop.

Waar kijk ik alle Premier League-wedstrijden?

In Nederland kijk je de meeste Premier League-wedstrijden live op Viaplay, inclusief studio-analyse en Nederlandse commentaar. Amazon Prime Video streamt exclusief de zaterdagmiddagduels vanaf 13.30 uur Nederlandse tijd, zoals deze wedstrijd op 31 januari 2026.

Hoe kijk ik vanuit het buitenland?

Gebruik een VPN zoals NordVPN om je IP-adres te wijzigen naar Nederland en zo Viaplay of Amazon Prime Video te streamen vanuit het buitenland. Verbind met een Nederlandse server, log in op je abonnement en kijk live alsof je thuis bent. Meer hierover lees je in dit artikel.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer

Bekijk ook

iPhone 17 Pro nu flink voordeliger: dit is de laagste prijs

iPhone 17 Pro nu flink voordeliger: dit is de laagste prijs

Gisteren 16:32

AirTag 2 nu te koop: hier scoor je de tracker als allereerste

AirTag 2 nu te koop: hier scoor je de tracker als allereerste

28 januari 2026

Zo scoor je de AirPods 4 tijdelijk voor minder dan 30 euro

Zo scoor je de AirPods 4 tijdelijk voor minder dan 30 euro

27 januari 2026

Deze populaire iPhone heb je nu al voor minder dan 600 euro

Deze populaire iPhone heb je nu al voor minder dan 600 euro

27 januari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren