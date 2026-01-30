Zo kijk je dit weekend live (en gratis) naar Liverpool vs Newcastle

Wil je dit weekend gratis live kijken naar deze spectaculaire wedstrijd in de Premier League? In dit artikel lees je waar en hoe je deze topwedstrijd gratis kunt volgen.

Dit is hoe je gratis (en live kijkt)

Op Amazon Prime Video kun je deze topwedstrijd gratis en exclusief live streamen op zaterdag 31 januari 2026 vanaf 21:00 uur Nederlandse tijd. Dankzij een deel van de rechten op de zaterdagmiddagwedstrijden van de Premier League is deze topper niet beschikbaar bij Viaplay, maar wel te volgen voor Prime-leden.

Nieuwe gebruikers kunnen de wedstrijd zelfs gratis bekijken dankzij de 30-daagse proefperiode van Amazon Prime. Volg de wedstrijd eenvoudig via de app op je smart-tv, smartphone, tablet, laptop of spelconsole. Liever alle wedstrijden kijken via Viaplay? Lees dan verder onderaan dit artikel.

Premier League kijken via Amazon Prime Video

Liverpool ontvangt zaterdagavond Newcastle United op Anfield, waar de bezoekers met topspelers als Bruno Guimarães en Sven Botman voor een echte topwedstrijd gaan. Salah houdt de Reds in topvorm, dus dit wordt een spannend duel dat je absoluut niet mag missen op Amazon Prime Video!

Voor Nederlandse fans zal de aftrap plaatsvinden om 21:00 uur Nederlandse tijd, ideaal voor een voetbalavond met familie en vrienden in het weekend. Zo kun je zonder nachtwerk of gedoe gewoon op de bank ploffen en direct inschakelen op de Premier League.​ Wil je gratis kijken? Volg dan het onderstaande stappenplan. Na het streamen van de wedstrijd kun je je abonnement eenvoudig weer opzeggen.

Volg het onderstaande stappenplan

Gratis Liverpool vs NewCastle kijken via Amazon Prime Ga naar de onderstaande Nederlandse Prime Video-pagina en kies voor ‘Start je gratis proefperiode’; Log in met je Amazon-account of maak er gratis een aan als je nog geen account hebt; Bevestig je betaalmethode; er worden tijdens de eerste 30 dagen geen kosten in rekening gebracht; Download de Prime Video-app op je smart-tv, smartphone, tablet, console of gebruik de browser op je laptop; Log in op Prime Video en navigeer naar het sport-gedeelte bovenin het scherm.

Dit is wat je wil weten over Amazon Prime Video

Amazon Prime Video biedt duizenden films en series, waaronder populaire Amazon Originals zoals The Boys, Reacher en The Lord of the Rings: The Rings of Power. Ook kun je er live sport streamen, zoals de Premier League komende zaterdag.

De dienst is een van de voordeligere opties, vanaf 4,99 euro per maand na een gratis proefperiode van 30 dagen voor nieuwe gebruikers. Prime Video werkt op bijna elk apparaat, van smart-tv’s tot smartphones en spelcomputers. Extra functies zoals offline downloaden, kijken op meerdere schermen tegelijk en gepersonaliseerde aanbevelingen maken het een complete en aantrekkelijke streamingdienst.

Premier League kijken via Viaplay: dit is hoe het werkt

Wil je de Premier League live via Viaplay kijken? Kies een abonnement vanaf 14,92 euro per maand (jaar voor 179 euro) of 19,99 euro per maand voor een flexibel opzegbaar abonnement. Stream 342 van de 380 wedstrijden met NL-commentaar op jouw smart-tv, telefoon, tablet of laptop. Meld je aan op viaplay.nl, betaal met iDEAL/creditkaart en geniet meteen van multiview zodat je geen enkel duel meer hoeft te missen.

Abonnement Prijs per maand Type betalings Advertenties Basis Jaar 14,92 euro Per jaar (179 euro) Ja Basis Maand 19,99 euro Maandelijks Ja Standaard Jaar 16,59 euro Per jaar (199 euro) Nee Standaard Maand 21,99 euro Maandelijks Nee

Streamen via Apple TV of Chromecast

De Premier League streamen via Chromecast of Apple TV gaat gemakkelijk met zowel Viaplay als Amazon Prime Video. Bij Viaplay download je de app op je telefoon/tablet, tik je op het cast-icoontje (vierkant met wifi-golven) en kies je Chromecast of AirPlay voor Apple TV.

Voor Amazon Prime Video (Liverpool-Newcastle!) gebruik je de Prime Video-app: cast direct vanaf telefoon via Chromecast of AirPlay, of installeer de app op Apple TV/Chromecast met Google TV. Zorg dat alles op hetzelfde wifi-netwerk zit en stream alle kick-offs op groot scherm!

Speelschema Premier League

Zaterdag 31 januari: Liverpool – Newcastle 21:00 (Amazon Prime)

Zaterdag 31 januari staat er weer een vol programma op de planning van de Premier League met zes spannende wedstrijden. Om 16:00 trappen Brighton vs Everton, Leeds vs Arsenal en Wolves vs Bournemouth tegelijk af via Viaplay, gevolgd door Chelsea-West Ham (18:30). De kers op de taart is Liverpool vs Newcastle om 21:00, exclusief te zien op Amazon Prime Video!

Tijd NL (CET) Thuis Uit Te kijken via 16:00 Brighton & Hove Albion Everton Viaplay​ 16:00 Leeds United Arsenal Viaplay 16:00 Wolverhampton Wanderers Bournemouth Viaplay 18:30 Chelsea West Ham United Viaplay 21:00 Liverpool Newcastle United Amazon Prime ​

Zondag 1 februari : Tottenham Hotspur – Manchester City 18:30 (Viaplay)

Zondag barst de Premier League los met Aston Villa vs Brentford, Man United vs Fulham en Nottingham Forest vs Crystal Palace (allen via Viaplay te zien). Het hoogtepunt van de zondag is Tottenham vs Manchester City om 18:30.

Tijd NL (CET) Thuis Team Uit Team Te kijken via 15:00 Aston Villa Brentford Viaplay 15:00 Manchester United Fulham Viaplay 15:00 Nottingham Forest Crystal Palace Viaplay 17:30 Tottenham Hotspur Manchester City Viaplay

Waar kijk ik Liverpool – Newcastle live? Op Amazon Prime Video stream je de wedstrijd live en exclusief op 31 januari 2026 om 21:00 uur NL-tijd, dankzij hun Premier League-rechten op zaterdagmiddagduels. Niet op Viaplay, maar gratis voor Prime-leden via de app op tv, telefoon, tablet of laptop. Waar kijk ik alle Premier League-wedstrijden? In Nederland kijk je de meeste Premier League-wedstrijden live op Viaplay, inclusief studio-analyse en Nederlandse commentaar. Amazon Prime Video streamt exclusief de zaterdagmiddagduels vanaf 13.30 uur Nederlandse tijd, zoals deze wedstrijd op 31 januari 2026. Hoe kijk ik vanuit het buitenland? Gebruik een VPN zoals NordVPN om je IP-adres te wijzigen naar Nederland en zo Viaplay of Amazon Prime Video te streamen vanuit het buitenland. Verbind met een Nederlandse server, log in op je abonnement en kijk live alsof je thuis bent. Meer hierover lees je in dit artikel.