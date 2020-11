MediaMarkt Pre-Black Friday: scoor nu al de beste Apple-deals (ADV)

Black Friday is toch 27 november? Dat klopt zeker, maar onder andere MediaMarkt biedt nu al de beste prijzen! In dit artikel zetten we dan ook vijf van de tofste Apple-deals voor je op een rij!

Black Friday 2020 MediaMarkt

Zeg je Apple? Dan zeg je MediaMarkt! De grote winkelketen trapt alvast af met de beste Apple-deals voor Black Friday en die zijn in dit artikel voor jou verzameld. De slogan van het bedrijf is dit jaar dan ook: “met afstand de beste”. Ben jij op zoek naar een nieuwe iPhone, iPad of een setje gloednieuwe AirPods, dan ben je bij MediaMarkt dus aan het juiste adres!

MediaMarkt is een geautoriseerd verkooppunt van Apple-apparatuur, dus altijd een goede keuze! Wist je trouwens dat er in alle 50 fysieke winkels Apple-specialisten aanwezig zijn? Heb jij dus specifieke vragen over bijvoorbeeld een iPhone of MacBook, dan kun je daarvoor altijd terecht bij MediaMarkt.

Natuurlijk kun je online een bestelling plaatsen, zoals je gewend bent van het bedrijf. Je kunt die order niet alleen thuis laten bezorgen, maar ook gewoon ophalen bij een fysieke vestiging. Dat kan zelfs op dezelfde dag, zodat je je product snel in huis hebt. Wil je dus zeker weten dat je een goede deal scoort, plaats dan voor de zekerheid alvast een online-order! Met tientallen winkels, zit er namelijk altijd wel een MediaMarkt bij jou in de buurt.

De vijf beste Apple-deals bij MediaMarkt

We hebben de vijf beste Apple-aanbiedingen voor je op een rij gezet, zodat er misschien net een product bij zit waar je al naar zocht! De voorraden zijn echter beperkt, dus wees er snel bij want op = op!

Apple iPhone 11 64GB – van 689 euro voor 644 euro

Op zoek naar een krachtige smartphone van Apple met een groot scherm? Dan is de Apple iPhone 11 misschien een interessante keuze. Het 64GB-model is nu scherp geprijsd en kost nu 644 euro. Met een scherm van 6,1 inch gebruik je moeiteloos apps, scroll je door feeds van Instagram en Twitter en geniet je ultiem van Netflix of YouTube.

Aan de binnenzijde vind je een krachtige processor van Apple zelf en genoeg werkgeheugen om elke taak moeiteloos uit te voeren. Het toestel is te voorzien van iOS 14 en krijgt nog jarenlang updates. Beveiliging werkt via Face ID-gezichtsherkenning en in totaal zijn er drie camera’s aan boord. Naast de selfiecamera zijn er op de achterkant namelijk twee aanwezig. Zo schiet je prachtige plaatjes met de normale sensor of extra wijde kiekjes met de groothoeklens.

Apple iPhone 11 – 64 GB

OP=OP van €689 voor €644 Bekijk aanbieding OP=OP >>

Apple iPad Wifi 32GB – van 389 euro voor 366 euro

Ook de betaalbare Apple iPad (2020) is verkrijgbaar met een fikse korting tijdens Black Friday. Dit 2020-model heeft een groot scherm van 10,2 met een hoge resolutie. Zo gebruik je iPadOS precies zoals Apple het wil. Dankzij de 32GB interne opslag installeer je makkelijk apps en games of synchroniseer je al je vakantiefoto’s.

De tablet beveilig je eenvoudig en snel met jouw unieke vingerafdruk, zodat al je gegevens veilig zijn en blijven. Ondersteuning voor de Apple Pencil is er ook, maar dat is wel alleen voor de eerste generatie van het handige pennetje. Tot slot ontbreekt ook de smart connector niet, waardoor je bijvoorbeeld snel een fysiek toetsenbord kunt koppelen om zo sneller en efficiënter te werken.

Apple AirPods (2019) met oplaadcase – van 149 euro voor 133 euro

Via de MediaMarkt zijn ook de AirPods van 2019 (inclusief oplaadcase) in de aanbieding en tijdelijk mee te pakken voor 133 euro. Dat doosje bevat een ingebouwde accu, waardoor je de dopjes weer makkelijk op kunt laden om zo nog langer te genieten van muziek of om er bijvoorbeeld gesprekken mee te voeren.

Verbinden met een smartphone, tablet of laptop doe je namelijk makkelijk en snel via bluetooth. Daarnaast is er een speciale geluidschip aan boord, die er altijd voor zorgt dat je geniet van perfect geluid. Natuurlijk kun je ook het slimme hulpje Siri gebruiken. Kwestie van “Hé Siri” roepen om vervolgens je opdracht te geven of vraag te stellen.

Apple Watch Series 3 38mm – van 219 euro voor 199 euro

Ook als je op zoek bent naar een mooi instapmodel van de Apple Watch doe je er goed aan om even bij MediaMarkt te kijken. Daar is de Apple Watch Series 3 van 38 millimeter namelijk afgeprijsd naar 199 euro. Dankzij WatchOS kun je apps installeren, inzichten zien van bijvoorbeeld gezette stappen, hartslag en bijvoorbeeld stressniveau.

Even douchen of een duik nemen met deze Apple Watch om je pols is ook geen probleem, want het apparaatje is waterdicht. Routes vastleggen doe je gemakkelijk en snel via de ingebouwde gps-module. Tot slot kun je allerlei extra info makkelijk en snel zien op je verbonden smartphone, Apple’tje eitje dus.

Macbook Pro 13″ Core i5, 16GB & 256GB – van 1699 euro voor 1555 euro

De Macbook Pro 13″ van 2020 is een beest van een apparaat en te verkrijgen in verschillende configuraties. De laptop is krachtig, robuust en is zeer goed mee te nemen dankzij het slanke design en gewicht van 1,4 kilogram. Vergis je echter niet, want dit is een wolf in schaapskleren.

Dankzij de perfect afgestelde hardware kun je er alles mee wat je maar wilt, van schoolwerk tot het editten van foto’s of bewerken van muziek of natuurlijk het bekijken van je favoriete streamingdienst. In dit specifieke model is er 16GB RAM aanwezig, net zoals een snelle SSD van 256GB. Bedienen doe je via het grote touchpad of TouchBar, waardoor de mogelijheden eindeloos zijn.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.