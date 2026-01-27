iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Deze populaire iPhone heb je nu al voor minder dan 600 euro

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
27 januari 2026, 16:23
2 min leestijd
Deze populaire iPhone heb je nu al voor minder dan 600 euro

Een nieuwe smartphone van Apple hoeft echt niet altijd duur te zijn. Wij vertellen je welke iPhone je nu al voor minder dan 600 euro kunt scoren!

Deze populaire iPhone heb je nu al voor minder dan 600 euro

Als je op zoek bent naar een nieuwe iPhone en niet teveel wilt uitgeven, dan is de iPhone 16e een prima keuze. Want dit toestel heb je nu al voor minder dan 600 euro. Bij Apple betaal je voor de iPhone 16e nog steeds 719 euro. Maar als je even doorzoekt vind je hem al voor € 560,99.

Check de iPhone 16e bij Bol

Deze aanbieding is dan wel alleen voor de witte iPhone 16e. Is de iPhone 16e al uitverkocht bij Bol voor deze prijs? Dan kun je ook bij Amazon terecht. Hier is ook de zwarte iPhone 16e voor minder dan 600 euro te koop.

iphone 16e achterzijde

Is ook deze deal weg? Geen nood. Bij Vodafone, KPN en Odido krijg je vaak flinke kortingen op het toestel. Wanneer je internet via deze providers hebt, krijg je nog elke maand een korting tot 7,50 euro per maand op je bundel en dubbele data. Ook krijg je 3 maanden Apple TV+ cadeau en kun je Apple Arcade 6 maanden proberen. Odido biedt daarnaast exclusief 3 maanden Apple One aan.

Check ook nog even onze iPhone 16e-prijsvergelijker voor de beste deals. Je kunt hier ook meteen zien waar de iPhone 16e met een abonnement het goedkoopst is. Dan kun je nog meer besparen op de adviesprijs.

Apple iPhone 16e deals

Abonnement
Los toestel
Refurbished

Apple iPhone 16e

3000 min of 3000 sms

3000MB (5G)

2 jaar

€ 25,75 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 25,95

Bekijk bij Mobiel.nl
Hollandsnieuwe

Apple iPhone 16e

200 min en 200 sms

4000MB (5G)

2 jaar

€ 27,00 p/m

Eenmalig toestel € 11,00

Gemiddeld p/m: € 27,66

Bekijk bij Belsimpel
Ben

Apple iPhone 16e

400 min en 400 sms

20000MB (5G)

2 jaar

€ 30,00 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 30,21

Bekijk bij Simyo
Simyo
Vergelijk alle Apple iPhone 16e abonnementen

Dit is de iPhone 16e in het kort

Apple voegt met de iPhone 16e een budgetvriendelijke optie toe aan de 16-serie, maar het toestel voelt allesbehalve goedkoop aan. Zo draait hij op de A18-chip met 8GB werkgeheugen, waardoor apps vlot reageren en multitasken soepel blijft. Daarnaast heeft deze iPhone ook ondersteuning voor Apple Intelligence.

Ook het scherm is prima, want deze iPhone 16e heeft een 6,1-inch Super Retina XDR OLED-display met een resolutie van 2532 x 1170 pixels. De verversingssnelheid ligt op 60Hz en het geheel wordt beschermd door Ceramic Shield, zodat het display ook tegen een stootje kan.

iphone 16e studio staand

Voor foto’s en video’s zit je eveneens goed. De iPhone 16e heeft een 48MP Fusion-hoofdcamera met een 2x telelens, plus een 12MP selfiecamera. Daarmee maak je scherpe beelden én kun je filmen in 4K.

iPhone Apple iPhone 16e

