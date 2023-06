Probeer Podimo nu 2 maanden gratis (plus BookBeat en Nextory!)

Luister jij graag naar podcasts of luisterboeken? Of lees jij je boeken liever? Bij Podimo, BookBeat én Nextory krijg je nu tot twee maanden een gratis abonnement!

Gratis abonnement bij Podimo, BookBeat en Nextory

Goed nieuws als je vaak luistert naar podcasts of luisterboeken, want bij Podimo én BookBeat krijg je nu voor twee maanden een gratis abonnement! Als je boeken toch liever leest kun je terecht bij Nextory, ook daar geniet je de komende tijd van een kosteloos abonnement. Wij zetten de apps voor je onder elkaar met de aanbiedingen van dit moment.

Luister met Podimo naar je favoriete podcasts

Podcasts zijn de afgelopen jaren enorm populair geworden. En dat is niet gek: tijdens je auto- of treinrit is het gemakkelijk om ondertussen naar je favoriete podcast te luisteren. Met Podimo heb je de keuze uit ontzettend veel Nederlandse podcasts, zoals Man Man Man, Traanjagers en Zelfspodcast.

Podimo: Podcasts & audiobooks Podimo ApS 8,6 (6.448 reviews) Gratis via App Store via App Store

Je hebt daarnaast de keuze uit ruim 10.000 audioboeken in Podimo. Alle genres zijn terug te vinden in de app: van romantiek tot misdaadshows. Ben je benieuwd naar de mensen achter de opnames en de boeken? In de app vind je ook achtergrondinformatie over de makers en wie ze precies zijn. Ontdek bovendien podcasts met de gloednieuwe videotrailers, waarin je ziet wie de shows opnemen.

Sluit een gratis abonnement af bij Podimo

Bij Podimo krijg je op dit moment een gratis abonnement voor maar liefst 60 dagen. Met dit abonnement kun je onbeperkt luisteren naar alle podcasts en luisterboeken. Daarna slechts kost het abonnement slecht 4,99 euro per maand.

Heb je een keer geen tijd om naar podcasts en audioboeken te luisteren? Dan kun je het abonnement op ieder moment gratis opzeggen. Wil je kosteloos naar je favoriete podcasts luisteren? Check dan snel het gratis abonnement voor Podimo!

Voor de echte boekenwurm: BookBeat en Nextory

Ben je op zoek naar een nóg grotere selectie aan luisterboeken? Dan is BookBeat een echte aanrader, want je vindt meer dan 800.000 boeken terug in de app. Tijdens de gratis proefperiode van 60 dagen heb je de tijd om alle luisterboeken en e-books in de app te ontdekken. En het grote voordeel: je kunt de audioboeken ook downloaden. Zo luister je ook zonder internetverbinding naar je favoriete boeken.

Als lezen juist één van je favoriete bezigheden is kan je terecht bij Nextory. De app heeft meer dan 300.000 boeken van alle genres én geeft je zelf de keuze in welk lettertype je het boek wilt lezen. De boeken zijn offline te lezen, zodat je ook op vakantie je favoriete boek leest. Ben je onderweg? Nextory kan de boeken in dat geval ook aan je voorlezen. Het gratis abonnement bij Nextory duurt 45 dagen.

Zo krijg je BookBeat en Nextory gratis

Ben je enthousiast over BookBeat en Nextory? Na de gratis periode betaal je bij BookBeat slechts 8,99 euro per maand voor het gigantische aanbod. Bij Nextory ligt dit bedrag iets hoger, daar betaal je 11,99 euro per maand. Opzeggen kan bij zowel BookBeat als Nextory gratis en op ieder moment, zodat je niet aan het abonnement vastzit. Bekijk de gratis abonnementen van BookBeat en Nextory hier: