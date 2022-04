Voor altijd 2 TB cloudopslag bij pCloud – tijdelijk van €1880 voor €400 (ADV)

Heb je behoorlijk wat cloudopslag nodig? Dan komt deze speciale paas-aanbieding van pCloud wellicht goed van pas. Je betaalt nu maar 400 euro voor levenslange toegang tot 2 TB cloudopslag, voor tot aan 5 personen. Maar wees er snel bij, want deze deal is maar tijdelijk! Bovendien stijgt de prijs straks ieder uur met een paar euro.

2 TB in de cloud voor de rest van je leven

Wat zou het toch mooi zijn als cloudopslag net zo werkte als het kopen van een externe schijf. Een keer betalen, en er voor de rest van je leven gebruik van maken (tot de schijf stuk is uiteraard). Bij cloudopslag moet je echter vaak per maand afrekenen. Dat is op de korte termijn misschien voordeliger, maar als je van plan bent om de opslag voor lange tijd te gaan gebruiken, dan is een eenmalige aankoop beter.

En toegang tot de cloud van de Zwitserse aanbieder pCloud werkt precies op die manier. Eenmaal betalen, voor de rest van je leven gebruiken. Bijkomend voordeel: deze externe schijf in de cloud gaat ook nooit stuk.

Tijdelijk heeft pCloud een speciale actie. Voor eenmalig 400 euro krijg je toegang tot het Lifetime-Family-Plan met 2 TB cloudopslag voor tot aan 5 personen. En de plug-in ‘pCloud Crypto’ voor versleutelde mappen met een wachtwoord krijg je er gratis bij.

Zo profiteer je van de aanbieding

Deze speciale aanbieding loopt van 14-04-2022 tot 18-04-2022. Er zit wel een klein addertje onder het gras. Want alleen de eerste 24 uur is de prijs 400 euro, daarna stijgt de prijs ieder uur met een paar euro. Kortom: wees er snel bij als je gebruik wilt maken van deze deal.

Waarom pCloud?

Als Apple-gebruiker maak je hoogstwaarschijnlijk al gebruik van iCloud, dus waarom zou je pCloud nog moeten hebben? Daar zijn een aantal goede redenen voor. In eerste instantie is dat natuurlijk de hoeveelheid opslag. 2 TB als eenmalige aankoop? Daar moet je bij iCloud niet aan denken.

Ten tweede is dat je privacy. Apple doet dan wel zijn best om je privacy te beschermen, maar uiteindelijk kunnen je gegevens ook in datacenters in de Verenigde Staten belanden. En daar mag de overheid in theorie altijd bij. Bij pCloud kun je ervoor kiezen om je gegevens in een datacenter in Luxemburg op te slaan. Daar geleden dus de Europese privacy-regels. Bovendien hanteert het Zwitserse pCloud ook de Zwitserse bedrijf wetgeving, die bijzonder privacy-vriendelijk is.

Ook zijn de servers beveiligd tegen vuur, water en diefstal, en worden alle gegevens gespiegeld naar verschillende plaatsen. Laatstgenoemde verhoogt de veiligheid en verbetert de snelheid en beschikbaarheid van data.

Werkt op al je apparaten

pCloud is perfect geïntegreerd op al je Apple-devices. Er is een app voor iOS en iPadOS (met ondersteuning voor de Bestanden-app), evenals voor macOS (met native ondersteuning voor de M1-chip).

Gebruikt niet je hele gezin Apple-apparaten? Geen probleem, want ook voor Android en Windows zijn apps beschikbaar. Er is zelfs een Linux-versie van pCloud en verschillende browser-extensies.

Verder kun je links naar bestanden en mappen delen, slim zoeken of complete back-ups van je schijf laten maken. Er is uiteraard ook een prullenbak en een recovery-functie. Wat de ondersteuning en functies betreft betreft, heeft pCloud het dus enorm goed voor elkaar.

pCloud Lifetime-Family-Plan

Lijkt je zo’n levenslange toegang tot 2 TB cloudopslag in de cloud wel de moeite waard? Grijp dan vooral nu je kans, voordat de aanbieding voorbij is. Via onderstaande link ga je naar de aanbieding.