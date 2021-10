Overzicht: 10 stevige hoesjes en accessoires voor je nieuwe iPhone 13 (Pro)

Heb je je nieuwe iPhone 13 al besteld of is die zelfs al binnen? Dan heb je zo snel mogelijk een hoesje nodig om hem te beschermen. Wij hebben 9 stevige iPhone 13-hoesjes en 1 accessoire voor je op een rij gezet, zodat je het toestel krasvrij houdt.

Bescherm je toestel met deze iPhone 13-hoesjes

In het onderstaande overzicht hebben we bewust een selectie gemaakt van zoveel mogelijk verschillende soorten iPhone 13 hoesjes. Zo zijn er de standaard siliconen cases van Apple zelf, maar ook extra stevige hoezen die het toestel aan alle kanten beschermen. De hoesjes staan in willekeurige volgorde en zijn dus niet geordend op kwaliteit. Aan het eind van dit artikel vind je dan ook nog een extra praktische oplader!

1. Selencia echt lederen booktype (boekcase) – 24,95 euro

Wil je je iPhone 13 ook aan de voorkant beschermen, dan raden we je deze boekcase aan. Het toestel is hiermee aan de achterkant en voorkant beschermd. Als extra is er ook nog plek voor een pasje in de voorflap die het scherm bedekt. Verder is deze hoes gemaakt van echt leer en is er een magneetsluiting. Deze hoes is dus niet alleen praktisch, maar ook extra stijlvol.

2. iMoshion Rugged Xtreme backcover – 12,95 euro

Heb jij je vorige iPhone kapot laten vallen en wil je dat dat nooit meer gebeurt? Dan is deze hoes van iMoshion een goed preventiemiddel. De case is fors en breed, maar zorgt wel voor goede bescherming. De hoeken zijn extra verstevigd, zodat je iPhone 13 bij een valpartij dus nooit een baarst in het scherm krijgt. Daarnaast geeft de iMoshion je telefoon een extra stoere look.

3. Otterbox React backcover – 21,99 euro

Wil je het mooie ontwerp van de iPhone 13 niet verstoppen onder een hoes, maar ben je wel op zoek naar wat extra bescherming? Dan moet je de stevige hoes React van Otterbox eens bekijken. De transparante case laat nog steeds goed zien welke kleur iPhone jij hebt gekozen, maar beschermt het apparaat toch van alle kanten.

4. PanzerGlass antibacteriële screenprotector – 26,95 euro

Als je je iPhone 13 zo onopvallend mogelijk wilt beschermen, dan is een Screenprotectors wellicht jouw perfecte oplossing. Natuurlijk is je telefoon hiermee niet zo goed beveiligd als met een compleet hoesje, maar het zorgt er in ieder geval wel voor dat het scherm krasvrij blijft en niet gaat barsten als-ie valt.

5. iDeal of Sweden printed case – 29,99 euro

Ben je meer op zoek naar een hoesje met een hippe uitstraling, kijk dan eens naar de Printed Case van iDeal of Sweden. Dit hoesje is er in verschillende varianten. Van een marmerachtige uitstraling naar panterprint. Het lichtgewicht hoesje is gemaakt van stevig kunstof en heeft een matte coating.

6. Otterbox Strada hoesje – 44 euro

Deze subtiele leren hoes beschermt de achterkant, randen én voorkant van je iPhone en is vooral spaarzaam met logo’s en andere details. Dat zorgt voor een strak ontwerp dat mooi aansluit op het design van je telefoon. Alleen op klein aan de rand van de voorflap is een logo met de merknaam te zien. Over de voorflap gesproken, daar bewaar je ook een aantal pasjes of contant geld.

7. iDeal of Sweden ordinary necklace case – 39,99 euro

Weet je eigenlijk hoe praktisch een telefoonhoesje met ketting is? Zeker vrouwen met kleine broekzakken kunnen zo’n hoesje zeker waarderen. Wil je het dan ook nog extra stijlvol, dan kies je voor de iDeal of Sweden Ordinary Necklace-case, in vier verschillende kekke kleuren. Eleganter wordt het wat ons betreft niet meer.

8. Rosso tempered glass met installatietray – 14,95 euro

Nog zo’n minimalistische beschermoplossing: de Rosso Tempered Glass screenprotector. Deze is vervaardigd uit gehard glas, dat perfect aan het scherm van de iPhone 13 is aangepast. En het probleem dat je zo’n screenprotectors maar moeilijk helemaal recht en symmetrisch op je iPhone krijgt, wordt getackeld door de meegeleverde installatietray. En wil je voor sommige momenten toch wat meer bescherming? De Rosso Tempered Glass is zo dun dat je er ook nog steeds een hoesje kunt gebruiken.

9. 2-in-1 draadloze oplader 10W – 44,95 euro

Ten slotte nog een mooie uitsmijter. Want naast een hoesje wil je natuurlijk ook een goede draadloze oplader voor je iPhone 13. En deze 2 in 1 draadloze oplader met 10W is dan wel een uitstekende keus. Geen gehannes met de kabel (met mogelijk krasjes rondom de aansluiting), en naast je iPhone laadt die ook je Apple Watch op.

10. Origineel Apple-hoesje met MagSafe (siliconen) – 55 euro

Het siliconen hoesje van Apple past natuurlijk perfect bij je iPhone 13. Het hoesje is verkrijgbaar in veel kleuren en heeft microvezel aan de binnenkant, waardoor je zeker geen krasjes krijgt. Ook zit er een ingebouwde magneet in, zodat je iPhone 13 (Pro) direct goed op zijn plek zit. Wanneer je de iPhone wil opladen met een MagSafe-oplader, kun je het hoesje gewoon laten zitten en je MagSafe-oplader eraan vastklikken.

Heb je een hoesje gekozen? Dan wordt het tijd om aan de slag de gaan met alle nieuwe functies van de iPhone 13. Wat dacht je bijvoorbeeld van de nieuwe macrofoto’s?