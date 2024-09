Zo haal je Philips Hue tijdelijk extra goedkoop in huis

Zoek je slimme verlichting? Tijdens de Bol 7-daagse zijn verschillende Philips Hue-producten tijdelijk extra goedkoop! iPhoned heeft de beste aanbiedingen voor je verzameld!

De Bol 7-daagse

De Bol 7-daagse is weer van start gegaan. Tijdens deze periode profiteer je zeven dagen lang van topaanbiedingen op verschillende producten zoals koptelefoons, audioapparatuur en smart home. Ben je toevallig op zoek naar nieuwe slimme verlichting? Dan hebben we goed nieuws!

De slimme verlichting van Philips Hue is nu tijdelijk extra goedkoop. Tijdens de Bol 7-daagse krijg je bij op geselecteerde Philips Hue-producten het tweede product voor de helft van de prijs. Je mag de producten daarnaast ook nog eens met elkaar combineren!

Philips Hue dimmer switch

De Philips Hue dimmer switch is een slimme en veelzijdige schakelaar voor je Hue-lampen. Hiermee kun je eenvoudig de helderheid van je verlichting regelen, de lampen dimmen, schakelen tussen verschillende lichtscènes en het licht aanpassen aan het moment van de dag.

Dankzij de magnetische achterkant kun je de schakelaar gemakkelijk aan de muur bevestigen. Bovendien profiteer je nu van een aanbieding waarbij je het tweede Philips Hue-product met 50 procent korting krijgt, waardoor je twee dimmer switches kunt aanschaffen voor slechts 31,49 euro.

Philips Hue slimme stekker

Geen zin om al je lampen te vervangen? Geen probleem! Met de Philips Hue slimme stekker maak je van je bestaande verlichting in een handomdraai slimme lampen. Plug de stekker in het stopcontact, sluit je lamp aan en voilà, je kunt alles bedienen via de Philips Hue-app of gewoon met je stem.

De stekker is lekker compact en heeft een handige aan/uit-knop bovenop. Hij werkt met randaarde (type F) en is dus perfect voor Nederland en de meeste Europese landen. Voor maar 49,50 euro scoor je twee van deze slimme stekkers en geef je jouw oude lampen een slimme upgrade!

Philips Hue light strip

Met de Philips Hue ‘gradient lightstrip’ tover je elke ruimte om tot een kleurrijk en sfeervol paradijs. Je kunt de lichtstrip buigen, vormen, en zelfs op maat knippen om hem helemaal naar jouw wensen aan te passen.

Met bluetooth bedien je tot wel tien lampen tegelijk, dus je zet moeiteloos de perfecte sfeer. Wil je nog slimmer? Voeg de Hue Bridge toe voor extra functies, zoals timers, automatiseringen en bediening waar je ook bent. En tijdens de Bol 7-daagse scoor je twee van deze LED-strips voor 192 euro! Elke strip is een meter lang, dus volop mogelijkheden om je huis te verlichten!

Philips Hue GU10 spot duopack

Breng sfeer in huis met twee Philips Hue white en color LED-spots met GU10-fitting! Of je nu kiest voor één van de zestien miljoen kleuren of uit 50.000 wittinten, je hebt altijd het perfecte licht voor elk moment. Geniet van warm wit licht om te ontspannen, of ga voor helder koelwit voor extra focus.

Dankzij de bluetooth-functie en de app bedien je tot tien lampen tegelijk. Binnen no-time stel je ze in op fel, gedimd of één van de toffe vooraf ingestelde scènes. En tijdens de actieperiode scoor je twee van deze duopacks voor slechts 135 euro! Dat is maar liefst 45 euro korting!

Philips Hue starterkit

Verander je huis in een smarthome met de Philips Hue Starterkit! Deze set bevat drie Hue White standaardlampen met E27-fitting die prachtig warm LED-licht geven, en een handige dimmer switch. Of je nu helder licht wilt om een recept te volgen tijdens het koken, of zacht gedimd licht voor een knusse sfeer, met deze set regel je het allemaal in een handomdraai.

Alles wat je nodig hebt om je huis slim te verlichten zit in deze kit, inclusief de slimme dimmer switch waarmee je de lampen kunt dimmen, feller maken of helemaal uitschakelen. En tijdens de Bol 7-daagse scoor je twee starterkits voor slechts 127,43 euro in plaats van 169,90 euro! Daarmee maak je jouw hele huis slim.

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je nog niet gevonden wat je zocht? Geen stress! Tijdens de Bol 7-daagse geniet je tien dagen lang van fantastische aanbiedingen op allerlei producten, niet alleen slimme verlichting. Neem snel een kijkje hieronder voor alle andere geweldige deals!