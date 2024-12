Philips Hue lampen, slimme stekkers en meer met tot wel 25 procent korting

Profiteer nu van flinke kortingen bij Philips Hue tijdens de kerstdeals! Maak je huis slimmer en sfeervoller en krijg tot wel 25 procent korting op diverse producten.

Korting tot wel 25 procent op Philips Hue

Maak je huis slimmer en sfeervoller met de slimme verlichting van Philips Hue! Voor een beperkte tijd krijg je kortingen tot wel 25 procent op een breed assortiment. Koop je twee of meer producten, dan ontvang je 15 procent korting. Is een van die producten een Philips Hue Bridge? Dan loopt de korting op tot maar liefst 25 procent op het totaalbedrag. Grijp deze kans en upgrade jouw verlichting vandaag nog!

Of je nu op zoek bent naar slimme lampen, stijlvolle muurlampen, of handige accessoires, dit is het perfecte moment om jouw huis voordelig sfeervoller en slimmer te maken. Wees er snel bij, want deze actie is nog geldig tot 22 december!

Philips Hue Bridge: waarom deze onmisbaar is

Een Philips Hue Bridge is een absolute musthave als je het maximale uit je Philips Hue-verlichting wilt halen. Met de Bridge verbind je al je lampen en accessoires, zodat je gebruik kunt maken van geavanceerde functies zoals timers, routines en bediening op afstand via de app.

Daarnaast kun je je verlichting eenvoudig koppelen aan spraakassistenten zoals Google Assistant of Alexa, en integreren met andere smart home-systemen. Kortom, de Hue Bridge is de sleutel tot een compleet slimme en naadloos verbonden verlichtingservaring!

Creëer sfeer met Philips Hue lampen

Profiteer nu ook van 25 procent korting op een breed assortiment Philips Hue-lampen! Of je nu je woonkamer wilt verlichten met slimme spotjes of je slaapkamer wilt upgraden met sfeervolle slimme lampen, dit is het perfecte moment om je verlichting naar een hoger niveau te tillen.

Maak gebruik van deze exclusieve deal en bespaar flink op je favoriete Hue-producten. Transformeer je huis met slimme verlichting tegen een scherpe prijs en geniet van de voordelen van volledige controle, automatisering en meer. Grijp deze kans voordat het aanbod verloopt!

Philips Hue Smart Plug: maak elke lamp slim

De Philips Hue Smart Plug is een slimme stekker waarmee je traditionele lampen onderdeel kunt maken van je Philips Hue-systeem.

Door de stekker aan te sluiten op een stopcontact en je lamp erin te pluggen, kun je deze via de Philips Hue-app bedienen, zelfs als het geen slimme lamp is. Dit betekent dat je oude lampen eenvoudig aan- en uit kunt zetten via je smartphone, spraakassistenten zoals Google Assistant of Alexa, of automatisch met timers en routines.

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je niet gevonden wat je zocht? Geen zorgen! Er zijn nog veel meer Philips Hue-producten die meedoen aan de actie, waaronder diverse accessoires. Heb je al Philips Hue-lampen? Dan profiteer je ook van kortingen op handige accessoires om je systeem verder uit te breiden en je slimme verlichting compleet te maken!