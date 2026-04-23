Dit is waarom veel huishoudens nú overstappen naar KPN

Ben je van plan om over te stappen naar een andere provider? In dit artikel zetten we de voordelen van KPN op een rij en lees je waarom deze provider voor veel Nederlanders een interessante keuze is.

Dit is waarom je wilt overstappen naar KPN

Ben je op zoek naar sneller internet, meer tv-zenders of een compleet pakket? Dan is overstappen naar KPN zeker het overwegen waard. De provider staat bekend om zijn stabiele netwerk, snelle glasvezel en uitgebreide tv-aanbod.

Of je nu alleen internet wilt, internet met tv combineert of een alles-in-één pakket inclusief mobiel zoekt: er is altijd een passend abonnement. Én ze hebben tijdelijk een mooie actie waardoor je wel heel voordelig een nieuw abonnement afsluit.

Flink veel voordeel: 12 maanden voor slechts 35 euro per maand

Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement van KPN kun je nu profiteren van verschillende acties. Zo kies je bijvoorbeeld voor een gratis Dyson Airwrap of V10 steelstofzuiger, 12,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement of de eerste twaalf maanden internet voor slechts 35 euro per maand. Let op: de Dyson-actie geldt alleen bij 1 Gbit/s of hoger. Bij lagere snelheden betaal je 79 euro voor het apparaat.

Kies je voor het instappakket van 200 Mbit/s, dan betaal je door de actie ongeveer 40 euro per maand in plaats van 45 euro. Ga je voor het snelste pakket van 4 Gbit/s, dan loopt je voordeel op tot maar liefst 420 euro over twee jaar, met een gemiddelde prijs van 52,50 euro per maand in plaats van 70 euro. Voeg je ook tv toe, dan is dat de eerste twaalf maanden gratis en daarna 12,50 euro per maand.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Over Internet & TV van KPN

KPN heeft een ruim aanbod aan internet- en tv-pakketten voor zowel gezinnen als alleenstaanden. Voor internet kies je uit verschillende snelheden, van 200 Mbit/s tot maar liefst 4 Gbit/s via glasvezel, afhankelijk van je adres. KPN breidt het glasvezelnetwerk nog steeds uit, dus het is slim om via een postcodecheck te kijken welke mogelijkheden er bij jou zijn.

Er zijn vijf internetsnelheden beschikbaar, waarbij Snel, Sneller en SuperFiber 1 de populairste keuzes zijn. Daarmee stream, game, videobel en werk je zonder problemen tegelijk met meerdere apparaten in huis.

Sneller – tot 200 Mbit/s: geschikt voor de gemiddelde gebruiker en kleine gezinnen, inclusief zwaardere taken zoals het streamen van Netflix-series op meerdere apparaten;

– tot 200 Mbit/s: geschikt voor de gemiddelde gebruiker en kleine gezinnen, inclusief zwaardere taken zoals het streamen van Netflix-series op meerdere apparaten; Supersnel – tot 500Mbit/s: geschikt voor grote gezinnen met meerdere gebruikers die tegelijk streamen, gamen of thuiswerken. Je hebt altijd een snelle en stabiele verbinding;

tot 500Mbit/s: geschikt voor grote gezinnen met meerdere gebruikers die tegelijk streamen, gamen of thuiswerken. Je hebt altijd een snelle en stabiele verbinding; Superfiber1 – tot 1 Gbit/s: perfect voor intensieve gebruikers. Of je nu een fanatieke gamer bent of graag series in 4K bekijkt, met deze snelheid kun je dit probleemloos tegelijk doen;

– tot 1 Gbit/s: perfect voor intensieve gebruikers. Of je nu een fanatieke gamer bent of graag series in 4K bekijkt, met deze snelheid kun je dit probleemloos tegelijk doen; Superfiber 4 – tot 4 Gbit/s: is ideaal voor grote huishoudens of kleine kantoren met veel apparaten. Perfect voor zware downloads, 4K-streams en toekomstig gebruik.

Interactieve televisie van KPN

Voor televisie biedt KPN één abonnement aan: Interactieve TV. Voor slechts 12,50 euro per maand krijg je toegang tot meer dan 60 HD-zenders, zoals NPO 1 t/m 3, RTL 4 t/m 8, SBS 6 en ESPN 1. Wil je meer zenders? Dan voeg je eenvoudig een extra zenderpakket toe, dat je maandelijks kunt wijzigen of stopzetten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Profiteer van extra voordelen per maand

Met KPN Combivoordeel haal je extra voordeel uit het combineren van diensten zoals internet, mobiel en tv. Hoe meer abonnementen je hebt, hoe hoger je level en hoe meer extra’s je kunt kiezen.

Zo krijg je tot 7,50 euro korting en dubbele data op mobiele abonnementen wanneer je ook internet van KPN hebt. Combineer je daarnaast ook tv, dan ontvang je gratis het Pluspakket ter waarde van 9,99 euro per maand met extra zenders. Afhankelijk van je level kun je ook kiezen voor extra’s zoals gratis Netflix of ESPN Compleet.

