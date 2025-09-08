Minder dan 15 euro voor onbeperkt internet sim only van Odido

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
8 september 2025, 10:30
2 min leestijd
Onbeperkt internet kost vaak flink wat, maar het is wel ontzettend handig. Vandaag kun je echter een sim only-abonnement van Odido afsluiten voor slechts 14,53 euro per maand. We leggen je uit hoe dat werkt.

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag start Belsimpel de week met een scherpe aanbieding onder de noemer Magic Monday. Deze deals zijn altijd maar één dag geldig. Soms gaat het om een gratis gadget, een andere keer om hoge korting op een abonnement of iPhone.

Vandaag krijg je 250 euro cashback als je kiest voor een onbeperkt data-abonnement van Odido. Hierdoor betaal je voor de goedkoopste bundel maar 14,53 euro per maand, in plaats van 24,95 euro. Bij dit abonnement is de snelheid maximaal 20 Mbit/s. Wil je sneller internet, dan kan dat ook. Voor het pakket met 400 Mbit/s betaal je dankzij de cashback 22,08 euro per maand.

Let op: deze aanbieding geldt alleen vandaag, op maandag 8 september 2025.

Scoor 250 euro cashback

Onbeperkt data met verschillende snelheden

Sluit je vandaag nog een onbeperkt data-abonnement bij Odido af, dan stort de provider binnen acht weken 250 euro terug op je rekening. Je kunt kiezen uit vijf varianten, elk met een andere maximale internetsnelheid.

InternetsnelheidPrijs met 250 euro cashbackNormale prijs
20 Mbit/s€14,53€24,95
400 Mbit/s€22,08€32,50
1 Gbit/s€24,58€35,-
700 Mbit/s (met 1 extra)€27,08€37,50
1 Gbit/s (met 3 extra)€39,08€49,50
Bekijk de actie

Extra voordelen bij duurdere bundels

Neem je één van de twee meest uitgebreide abonnementen, dan krijg je naast een hoge snelheid ook extra’s. Bij de bundel van 700 Mbit/s ontvang je één punt, goed voor een extraatje ter waarde van maximaal 9,99 euro per maand. Denk bijvoorbeeld aan HBO Max, Videoland of Amazon Prime Video.

Kies je voor het grootste pakket met 1 Gbit/s, dan krijg je drie extra’s en heb je nog meer keuzemogelijkheden, zoals ook SkyShowtime en Viaplay.

Ontdek de aanbieding

Vergelijk en kies jouw deal

Wil je checken of dit écht de beste optie voor jou is? Gebruik dan onze sim only-vergelijker. Vul je wensen in met de filters en zie direct welke aanbieding het voordeligst uitpakt.

Ga naar de sim only-vergelijker

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Sim only

