Zo stream je gratis de Olympische Winterspelen op je iPhone en iPad

De Olympische Winterspelen zijn begonnen, en je wilt natuurlijk geen moment missen. Of je nu live kijkt, onderweg bent of alleen de hoogtepunten wilt volgen, er zijn genoeg manieren om op de hoogte te blijven. Deze zetten we hieronder voor je op een rij.

Gratis de Olympische Winterspelen streamen: dat doe je zo

De Olympische Winterspelen 2026 vinden plaats van 6 tot 22 februari in Milaan en Cortina. Gelukkig kun je alle sporten perfect volgen op je iPhone of iPad, waar je ook bent. We laten je zien waar je gratis kijkt en welke apps je nodig hebt en hoe je niets hoeft te missen.

Tot zondag 22 februari strijden bijna 3000 sporters uit meer dan 90 landen om de medailles in 8 verschillende wintersporten. Het grote voordeel dit jaar is dat er geen tijdsverschil is, dus je hoeft niet tot midden in de nacht wakker te blijven om alles live te zien.

Gratis kijken zonder tv-abonnement

Een van de populairste opties om de Winterspelen gratis te kijken is NLZiet. Voor een bedrag vanaf 7,95 euro per maand krijg je toegang tot de belangrijkste Nederlandse zenders. Bovendien profiteer je van een gratis proefperiode van 14 dagen. Als je het slim aanpakt, kun je daarmee dus vrijwel de hele Winterspelen gratis volgen. Ideaal voor wie alleen tijdelijk televisie wil kijken of specifiek geïnteresseerd is in sportevenementen zoals de Spelen.

Heb je al een tv-abonnement

Heb je een abonnement bij Ziggo, KPN of Odido? Dan heb je waarschijnlijk al toegang tot de Olympische uitzendingen, gewoon via hun eigen apps. Handig, want zo kun je ook onderweg of vanuit het buitenland meekijken, zonder extra abonnement af te sluiten.

Kijken via de Ziggo GO-app

Met de Ziggo GO-app kun je alle zenders streamen die je ook thuis op televisie ontvangt. Bovendien krijg je gratis toegang tot Ziggo Sport op kanaal 14, waar veel live sportwedstrijden en samenvattingen te zien zijn. Perfect om snel in te schakelen bij spannende momenten.

Kijken via de KPN TV+ App

De KPN TV+ App maakt het eveneens eenvoudig om overal te kijken. Je logt gewoon in met je KPN-account en hebt toegang tot je gebruikelijke tv-zenders en interactieve tv-functies, zoals pauzeren en terugkijken. Zo hoef je niets te missen, ook niet als je even niet voor de tv zit.

Kijken via Odido Online TV

Tot slot is er Odido Online TV, ideaal voor wie vaak onderweg is of in het buitenland verblijft. Met deze app kun je niet alleen in Nederland, maar in de hele EU live naar je favoriete zenders kijken, handig dus als je tijdens de Spelen op vakantie bent of buiten de deur werkt.

Op de hoogte blijven van alle uitslagen

Kun je even niet live kijken, maar wil je toch niets missen van het laatste nieuws, de standen en de prestaties van je favoriete sporters? Gelukkig zijn er diverse apps die je perfect op de hoogte houden, waar je ook bent.

Alles volgen via de officiële Olympics-app

Een absolute aanrader is de Olympics-app, de officiële applicatie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Deze app biedt een compleet overzicht van alles wat met de Olympische Spelen te maken heeft. Je vindt er alle uitslagen, het volledige programma per sport, en actueel nieuws over atleten en landen.

Door een account aan te maken met je Apple-ID of een ander profiel, kun je bovendien aangeven welke landen, sporten of sporters je het liefst volgt. Zo ontvang je automatisch meldingen en updates die aansluiten op jouw persoonlijke interesses, handig én overzichtelijk.

Alles volgen via de Nu.nl-app

Ook de NU.nl-app is een fijne manier om op de hoogte te blijven, vooral als je vooral geïnteresseerd bent in de Nederlandse sportprestaties. Door notificaties voor sportnieuws aan te zetten, krijg je direct een melding bij belangrijke medailles, de laatste uitslagen of opvallende gebeurtenissen. Zo ben je ook tijdens je werkdag, onderweg of op vakantie altijd op de hoogte van wat er speelt bij TeamNL en daarbuiten.

