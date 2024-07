Zo kun je de Olympische Spelen live kijken via HBO Max of Eurosport

Sportliefhebbers opgelet! De Olympische Spelen in Parijs zijn begonnen. Dit jaar zullen maar liefst 10.500 atleten deelnemen aan 45 verschillende sporten, verspreid over 41 locaties. iPhoned laat je zien waar je alles kunt volgen.

De start van de Olympische Spelen

Dit is de 33e editie van de Olympische Zomerspelen en is van start gegaan op woensdag 24 juli. De officiële openingsceremonie vindt vanavond plaats om 19.30. In Parijs zullen maar liefst 275 Nederlandse atleten deelnemen aan de Spelen. iPhoned laat je zien hoe en waar je de Olympische Spelen op de voet kunt volgen.

Streamen via HBO Max

Bij HBO Max kun je live genieten van alle Olympische sporten, van begin tot eind, zonder onderbrekingen. Naast de Olympische wedstrijden kun je ook andere programma’s bekijken die over de Spelen gaan. De streamingdienst biedt verschillende nieuwe basisabonnementen aan, waarmee je optioneel een extra sport-abonnement kunt toevoegen.

Voor de Olympische Spelen is echter geen extra abonnement nodig: je kunt al genieten van de zomerspelen met het goedkoopste abonnement, dat slechts 5,99 euro per maand kost. Hieronder hebben we een overzicht van alle abonnementen op een rij gezet:

Basic abonnement: 5,99 euro per maand, stream op 2 apparaten tegelijk, Full HD-videokwaliteit, met reclame;

5,99 euro per maand, stream op 2 apparaten tegelijk, Full HD-videokwaliteit, met reclame; Standaard abonnement: 9,99 euro per maand, stream op 2 apparaten tegelijk, Full HD-videokwaliteit, 30 downloads;

9,99 euro per maand, stream op 2 apparaten tegelijk, Full HD-videokwaliteit, 30 downloads; Premium abonnement: 13,99 euro per maand, stream op 4 apparaten tegelijk, 4K UHD-videokwaliteit, 100 downloads.

Olympische Spelen kijken via Eurosport

Op televisie zenden de Eurosport-zenders van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat onafgebroken uit over de Olympische Spelen. Ondanks deze uitgebreide programmering is het echter niet mogelijk om alles live uit te zenden. Naast de streams en live sportuitzendingen maakt Eurosport tijdens de Olympische Spelen ook eigen programma’s.

Zo kun je elke ochtend van 08.00 tot 08.45 uur het programma ‘Bonjour Paris’ volgen. Presentator Herbert Cool neemt hierin de dag door, met een overzicht van de belangrijkste sporten en de Nederlandse en Belgische atleten die die dag in actie komen.

Heb je een internet- en tv-abonnement van KPN, Ziggo, of Odido? Dan heb je geluk! Met deze providers kun je de Olympische Spelen volgen via het kanaal Eurosport. Daarnaast biedt Ziggo de mogelijkheid om de Spelen onderweg te bekijken met de Ziggo Go-app, zodat je geen enkele overwinning van TeamNL hoeft te missen. Heb je nog geen abonnement bij KPN, Ziggo, of Odido? Sluit er dan nu een af om niets van de actie te missen.

Kijken via de NPO

Je kunt de Olympische Spelen uiteraard ook volgen via de NPO. Dit kan op verschillende manieren: online via NPO.nl, met de NPO Start-app, of gewoon op televisie via de zenders NPO 1, NPO 2, en NPO 3. De NPO biedt uitgebreide verslaggeving, zodat je geen enkel moment van de Spelen hoeft te missen.