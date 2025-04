Odido introduceert SimWallet: onbeperkte data voor slechts 2,50 euro

Odido heeft een nieuwe dienst gelanceerd! Met SimWallet krijgt iedereen toegang tot het 5G-netwerk van Odido, ook als je geen klant bent. Zo werkt dat!

Odido introduceert SimWallet

Er is een nieuwe applicatie van Odido beschikbaar! SimWallet is een nieuwe dienst, waarmee alle gebruikers toegang krijgen tot het 5G-netwerk van Odido in Nederland. Je hoeft geen vast abonnement op Odido te nemen als je kiest voor SimWallet. In plaats van een vast abonnement kun je voor een bepaalde tijd gebruikmaken van het netwerk van Odido. Veel hoef je daar niet voor te betalen: voor slechts 2,50 euro krijg je 24 uur lang onbeperkte 5G-data.

Bij deze optie krijg je onbeperkte data met een maximale downloadsnelheid van 100 Mbit/s voor één dag. Wil je de dienst langer gebruiken? Dan kun je ook voor een e-sim van dertig dagen kiezen. Hierbij heb je de keuze tussen twee opties, die verschillen in internetsnelheid. Voor 30 Dagen Snel betaal je 20 euro, je krijgt dan onbeperkte data met een maximale downloadsnelheid van 20 Mbit/s. Als je dat te langzaam vindt biedt Odido ook 30 Dagen Snelst aan, met een maximale downloadsnelheid van 100 Mbit/s. Dit zijn alle opties die Odido bij SimWallet aanbiedt:

Abonnement Data Snelheid Prijs 24 Uur Snelst Onbeperkt 100 Mbit/s 2,50 euro 30 Dagen Snel Onbeperkt 20 Mbit/s 20 euro 30 Dagen Snelst Onbeperkt 100 Mbit/s 25 euro

Zo werkt SimWallet

Ben je enthousiast over de nieuwe dienst van Odido? Je kunt de SimWallet nu gratis installeren op je iPhone. Na het downloaden van de applicatie kies je het product dat je wilt gebruiken. Let hierbij vooral op de duur van de dienst, je hebt de mogelijkheid om een e-sim voor één dag of voor dertig dagen te activeren. Na die periode stopt de dienst automatisch, daarvoor hoef je zelfs dus niks te doen. Zo worden onvoorziene kosten voorkomen.

Nadat je een dienst hebt geselecteerd kun je de e-sim activeren op je iPhone of iPad. Je hebt daarvoor wel een toestel nodig met ondersteuning voor een digitale simkaart. Bij de iPhone XR en nieuwer kun je e-sim activeren, bij de iPad moet je voor de Wifi met Cellular-uitvoering hebben gekozen. Heb je dat niet? In dat geval kun je de SimWallet ook op je iPhone activeren en je iPad via de persoonlijke hotspot van je smartphone verbinden met het 5G-netwerk van Odido.

Meer over SimWallet

Het grote voordeel van SimWallet is dat je voor een korte tijd gebruik kunt maken van het Odido-netwerk, ook als je geen klant bent bij de provider. Odido richt zich met de nieuwe dienst vooral op toeristen of gebruikers die tijdelijk meer mobiele data nodig hebben. Zo kun je voor een dag dat je met het hele gezin onderweg bent 24 Uur Snelst afsluiten in de SimWallet, zodat je voor slechts 2,50 euro internet hebt dat je met alle gezinsleden kunt delen.

Het netwerk van Odido biedt vrijwel overal bereik in Nederland, waardoor SimWallet ook interessant is als je een dag gaat naar een plek waar je eigen provider geen dekking heeft. Binnen drie minuten heb je een werkende e-sim, waarmee je direct weer online bent. Vervolgens zie je in de SimWallet-app hoe lang je nog gebruik kunt maken van de dienst. Heb je nog een dag onbeperkte data nodig? Dan kun je probleemloos verlengen in de SimWallet-app. Bekijk hier meer over Odido’s nieuwe dienst: