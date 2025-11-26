Hier sluit je goedkoop onbeperkt internet af van Odido voor slechts 16,62 euro

Tijdens Black Friday scoor je een onbeperkt internetabonnement van Odido voor een scherpe prijs. Ontdek hieronder hoe je het meeste voordeel pakt.

Stap over naar Odido en krijg 200 euro terug

Wil je besparen op je nieuwe sim only-abonnement met onbeperkt data? Dan is de Black Friday-deal van Odido bij Mobiel.nl dé kans om toe te slaan. Tijdens deze actie krijg je tijdelijk 200 euro cashback op alle nieuw afgesloten Odido-abonnementen met onbeperkt internet.

Ben je al klant met Odido-internet thuis? Dan profiteer je van nóg meer voordeel, want je maandelijkse kosten worden extra verlaagd. Dankzij deze actie is het nu het perfecte moment om over te stappen naar Odido en flink te besparen.

Dit is hoe de deal werkt

Het instapabonnement Odido Unlimited is tijdelijk verlaagd van 27,50 euro naar 24,95 euro per maand. Sluit je dit abonnement van 24 maanden af vóór 1 december 2025, dan kun je gebruikmaken van de 200 euro cashback. Dit bedrag wordt binnen drie weken na goedkeuring op je rekening gestort, waardoor je uiteindelijk slechts 16,62 euro per maand betaalt.

De genoemde bedragen zijn gebaseerd op het Odido Unlimited Start-abonnement. Houd er rekening mee dat dit abonnement een maximale snelheid van 20 Mbps biedt. Odido heeft meerdere Unlimited-abonnementen waaruit je kunt kiezen en de cashback ook van toepassing is. Unlimited Snelst biedt, zoals de naam al aangeeft, de hoogste internetsnelheid van 1000 Mbps.

Kies je voor Unlimited Plus, dan surf je met 700 Mbps en kun je één extra dienst toevoegen, zoals Videoland, Podimo of een ander abonnement. Met Unlimited Premium geniet je van 1000 Mbps snelheid en krijg je bovendien drie extra abonnementen inbegrepen.

Profiteer van nog meer korting op onbeperkt internet van Odido

Daarnaast krijg je nog extra korting als je al een Odido-internetabonnement of mobiel abonnement bij Odido hebt. Daardoor betaal je uiteindelijk maar 11,62 euro per maand voor het Odido Unlimited Start-abonnement met een looptijd van twee jaar. Zo combineer je onbeperkt internet voor een vaste lage prijs.

Deze aanbieding is onderdeel van de Black Friday-acties bij Mobiel.nl, die tot en met 1 december lopen. Daardoor is dit het ideale moment om over te stappen en dubbel te profiteren van kortingen en de cashback.