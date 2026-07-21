Odido verrast: klanten krijgen speciaal voordeel én flinke korting

Wil je overstappen naar Odido? Dan is dit een goed moment. Nieuwe klanten ontvangen tijdelijk een jaar gratis ESPN Compleet en profiteren daarnaast van een aantrekkelijke korting op een Glasvezel + TV-abonnement.

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Nu tijdelijk extra voordelig

Sportliefhebbers opgelet. Bij Odido kun je nu een jaar lang gratis naar alle Eredivisie-wedstrijden, de KNVB Beker en nog veel meer kijken. Sluit je een Glasvezel + TV-abonnement af, dan ontvang je 12 maanden ESPN Compleet helemaal zonder extra kosten én betaal je de eerste periode een lagere maandprijs. Naast het gratis ESPN Compleet verlaagt Odido ook tijdelijk de maandprijs van je Glasvezel + TV-abonnement. De korting hangt af van de looptijd die je kiest:

2-jarig abonnement: de eerste 12 maanden voor 25 euro per maand.

de eerste 12 maanden voor 25 euro per maand. 1-jarig abonnement: de eerste 6 maanden voor 26 euro per maand.

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Twee voordelen in één: gratis ESPN Compleet en een scherpe maandprijs

Normaal betaal je 17,99 euro per maand voor ESPN Compleet als extra zenderpakket. Met deze actie krijg je het sportpakket het eerste jaar helemaal gratis, wat neerkomt op een voordeel van bijna 216 euro. Daar komt ook nog eens een flinke korting op je abonnement zelf bovenop.

Kies je voor een 2-jarig Glasvezel + TV-abonnement, dan betaal je de eerste 12 maanden slechts 25 euro per maand. Ga je liever voor een 1-jarig abonnement, dan profiteer je de eerste 6 maanden van een actietarief van 26 euro per maand. Zo bespaar je het eerste jaar of halfjaar flink op je vaste lasten, terwijl je direct van alle voordelen geniet. Hieronder hebben we de abonnementen overzichtelijk voor je op een rij gezet.

Glasvezel Normaal Actie (12 mnd) 100 Mbit/s €36,50 p/m €25,00 p/m* 400 Mbit/s €42,50 p/m €25,00 p/m* 1000 Mbit/s €45,00 p/m €25,00 p/m* 2000 Mbit/s €52,50 p/m €25,00 p/m* 8000 Mbit/s €67,50 p/m €50,00 p/m*

*Actieprijs geldig gedurende de eerste 12 maanden bij een 2-jarig Glasvezel + TV-abonnement.

Glasvezel Normaal Actie (6 mnd) 100 Mbit/s €37,50 p/m €26,00 p/m* 400 Mbit/s €43,50 p/m €26,00 p/m* 1000 Mbit/s €46,00 p/m €26,00 p/m* 2000 Mbit/s €53,50 p/m €26,00 p/m* 8000 Mbit/s €68,50 p/m €51,00 p/m*

*Actieprijs geldig gedurende de eerste 6 maanden bij een 1-jarig Glasvezel + TV-abonnement.

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Van Eredivisie tot NFL: dit biedt ESPN Compleet

Met ESPN Compleet krijg je toegang tot alle 4 ESPN-zenders. Je kijkt live naar alle wedstrijden uit de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie, de TOTO KNVB Beker en de Vrouwen Eredivisie. Daarnaast zijn er voor- en nabeschouwingen, analyses en diverse voetbalprogramma’s te zien.

Ook internationaal sport komt uitgebreid aan bod. Denk aan live wedstrijden uit de NFL, NBA, MLB, NHL en verschillende Amerikaanse collegecompetities. Het aanbod verschilt per seizoen, maar met ESPN Compleet heb je altijd toegang tot alles wat ESPN in Nederland uitzendt.

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Deze toestellen scoor je tijdelijk met flinke korting

Ben je toe aan een nieuwe iPhone? Ook dan ben je bij Odido aan het juiste adres. Met een abonnement profiteer je van aantrekkelijke toestelkortingen, waardoor je de iPhone 17, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max met flink voordeel kunt aanschaffen.

Naast een scherpe prijs voor je nieuwe iPhone profiteer je ook van de voordelen van een Odido-abonnement. Zo maak je gebruik van het snelle en betrouwbare 5G-netwerk en kies je eenvoudig een abonnement dat past bij jouw wensen. Daardoor haal je niet alleen de nieuwste iPhone in huis, maar bespaar je ook op de totale kosten.

Toch liever zelf vergelijken

Wil je liever zelf alle prijzen vergelijken, bijvoorbeeld omdat je op zoek bent naar een hogere internetsnelheid? Dan zijn er ook andere interessante aanbiedingen op de markt. Zo krijg je bij KPN tijdelijk een gratis JBL PartyBox ter waarde van 449 euro bij een 2-jarig internet- en/of tv-abonnement. En bij Ziggo ontvang je de eerste 9 maanden flinke korting op je abonnement.