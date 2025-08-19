Zo scoor je glasvezel voor slechts 19,95 euro (en 80 euro cashback)

Op zoek naar een betaalbaar glasvezelabonnement? In dit artikel ontdek je welke internetsnelheid het beste bij jouw gebruik past en profiteer je daarnaast van een scherpe aanbieding voor glasvezel.

Razendsnel glasvezel: tijdelijk slechts 19,95 euro per maand

Ben je op zoek naar razendsnel en betrouwbaar internet? Dan is glasvezel zeker een slimme keuze. Tijdens de prijzenslag bij Odido, profiteer je van extra voordelig glasvezel-internet. Kies je voor een tweejarig abonnement, dan betaal je de eerste twaalf maanden slechts 19,95 euro per maand voor alle pakketten tot Glasvezel 1000. Heb je liever een jaarabonnement? Ook dan ontvang je korting en betaal je de eerste zes maanden slechts 30 euro per maand.

Tot 80 euro cashback en maak kans op een PlayStation 5

Sluit je tijdens de prijzenslag een glasvezel abonnement af van Odido via Mobiel.nl? Dan ontvang je ook nog een cashback van 60 euro. Neem je daarnaast ook een tv-abonnement, dan loopt de cashback op tot 80 euro en krijg je bovendien drie maanden gratis ESPN Compleet. Je maakt ook kans op gave prijzen, zoals een Playstation 5 of Nintendo Switch.

Let op: deze actie loopt nog maar tot en met 31 augustus, dus wees er daarom snel bij.

Dit zijn de verschillende glasvezel-abonnementen van Odido

Bij Odido kun je heel gemakkelijk je eigen glasvezelabonnement samenstellen, precies afgestemd op jouw wensen en behoeften. Je hebt de keuze uit maar liefst vijf verschillende snelheden, waarbij Glasvezel 8000 de snelste optie is. Of je nu voornamelijk mailt en surft, regelmatig streamt, intensief gamet of werkt vanuit huis met meerdere personen tegelijk, er is altijd een passend abonnement voor jou.

Ben je niet zeker welke internetsnelheid het beste bij jouw situatie past? Geen zorgen! Hieronder hebben we een uitgebreid overzicht gemaakt van de verschillende typen internetgebruikers, zodat je eenvoudig kunt bepalen welke snelheid het beste aansluit bij jouw wensen.

Type gebruiker Kenmerken & Activiteiten Aanbevolen Odido-snelheid Lichtgebruiker Alleen e-mailen, surfen, bankieren, berichtjes Glasvezel 100 Multimedia gebruiker Videobellen, social media, muziek luisteren, streamen in HD Glasvezel 100 of Glasvezel 400 Intensieve streamer 4K/8K streaming, online gaming, meerdere apparaten tegelijk Glasvezel 1000 Thuiswerkgezin Meerdere thuiswerkers, grote uploads/downloads, videomeetings Glasvezel 1000 of Glasvezel 2000 Creatieve gebruiker Grote bestanden (video, foto), uploads/downloads, smart home Glasvezel 2000 of Glasvezel 8000