Zo scoor je glasvezel voor slechts 19,95 euro (en 80 euro cashback)

Jane van Brakel
19 augustus 2025, 18:00
2 min leestijd
Zo scoor je glasvezel voor slechts 19,95 euro (en 80 euro cashback)

Op zoek naar een betaalbaar glasvezelabonnement? In dit artikel ontdek je welke internetsnelheid het beste bij jouw gebruik past en profiteer je daarnaast van een scherpe aanbieding voor glasvezel.

Razendsnel glasvezel: tijdelijk slechts 19,95 euro per maand

Ben je op zoek naar razendsnel en betrouwbaar internet? Dan is glasvezel zeker een slimme keuze. Tijdens de prijzenslag bij Odido, profiteer je van extra voordelig glasvezel-internet. Kies je voor een tweejarig abonnement, dan betaal je de eerste twaalf maanden slechts 19,95 euro per maand voor alle pakketten tot Glasvezel 1000. Heb je liever een jaarabonnement? Ook dan ontvang je korting en betaal je de eerste zes maanden slechts 30 euro per maand.

Scoor goedkoop glasvezel bij Odido

Tot 80 euro cashback en maak kans op een PlayStation 5

Sluit je tijdens de prijzenslag een glasvezel abonnement af van Odido via Mobiel.nl? Dan ontvang je ook nog een cashback van 60 euro. Neem je daarnaast ook een tv-abonnement, dan loopt de cashback op tot 80 euro en krijg je bovendien drie maanden gratis ESPN Compleet. Je maakt ook kans op gave prijzen, zoals een Playstation 5 of Nintendo Switch.

Let op: deze actie loopt nog maar tot en met 31 augustus, dus wees er daarom snel bij.

Naaminternet
snelheid		Normaal tariefActietariefGemiddelde prijs p/mnd
Glasvezel 100100 Mbit/s€35€19,95€27,48
Glasvezel 400400 Mbit/s€40€19,95€29,98
Glasvezel 10001 Gbit/s€45€19,95€32,48
Glasvezel 20002 Gbit/s€60€19,95€39,98
Glasvezel 80008 Gbit/s€85€19,95€85
Profiteer van 80 euro extra cashback

Dit zijn de verschillende glasvezel-abonnementen van Odido

Bij Odido kun je heel gemakkelijk je eigen glasvezelabonnement samenstellen, precies afgestemd op jouw wensen en behoeften. Je hebt de keuze uit maar liefst vijf verschillende snelheden, waarbij Glasvezel 8000 de snelste optie is. Of je nu voornamelijk mailt en surft, regelmatig streamt, intensief gamet of werkt vanuit huis met meerdere personen tegelijk, er is altijd een passend abonnement voor jou.

Ben je niet zeker welke internetsnelheid het beste bij jouw situatie past? Geen zorgen! Hieronder hebben we een uitgebreid overzicht gemaakt van de verschillende typen internetgebruikers, zodat je eenvoudig kunt bepalen welke snelheid het beste aansluit bij jouw wensen.

Type gebruikerKenmerken & ActiviteitenAanbevolen Odido-snelheid
LichtgebruikerAlleen e-mailen, surfen, bankieren, berichtjesGlasvezel 100
Multimedia gebruikerVideobellen, social media, muziek luisteren, streamen in HDGlasvezel 100 of Glasvezel 400
Intensieve streamer4K/8K streaming, online gaming, meerdere apparaten tegelijkGlasvezel 1000
ThuiswerkgezinMeerdere thuiswerkers, grote uploads/downloads, videomeetingsGlasvezel 1000 of Glasvezel 2000
Creatieve gebruikerGrote bestanden (video, foto), uploads/downloads, smart homeGlasvezel 2000 of Glasvezel 8000

