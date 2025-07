Zo kijk je Videoland-series tijdelijk goedkoper met de app van NLZIET

Wil je populaire Videoland-series goedkoper kijken zonder duur Videoland-abonnement? Bij NLZIET profiteer je nu van een aantrekkelijke actie en kijk je veel bekende programma’s tijdelijk flink goedkoper. Ontdek in dit artikel hoe je voor minder geld toegang krijgt tot jouw favoriete series.

NLZIET: probeer nu 14 dagen gratis en tijdelijk flink goedkoper

Je kijkt nu tijdelijk flink goedkoper naar al het aanbod op NLZIET: je ontvangt de eerste drie maanden namelijk maar liefst 50% korting en betaalt daardoor slechts 4,59 euro per maand. Daarnaast kun je het platform eerst 14 dagen volledig gratis uitproberen, zonder ergens aan vast te zitten, en zo kennismaken met het uitgebreide aanbod.

Met deze actie kijk je niet alleen lineaire tv een stuk goedkoper, maar heb je ook toegang tot veel populaire RTL-series die normaal gesproken op Videoland te zien zijn. Zo geniet je voordelig en flexibel van live tv én diverse Videoland-series, allemaal via één app.

De verschillende abonnementen van NLZIET

NLZIET biedt drie verschillende abonnementen aan, zodat je altijd een abonnement kunt kiezen dat perfect aansluit bij jouw persoonlijke kijkwensen en hoe je het liefst tv kijkt, of je nu vooral live wilt kijken, programma’s wilt terugkijken of een zo uitgebreid mogelijk zenderaanbod zoekt.

Basis-abonnement: met het Basis-abonnement (7,95 euro per maand) krijg je toegang tot 40 Nederlandse zenders, waaronder NPO, RTL en BBC NL, en kun je op één apparaat tegelijk kijken.

met het Basis-abonnement (7,95 euro per maand) krijg je toegang tot 40 Nederlandse zenders, waaronder NPO, RTL en BBC NL, en kun je op één apparaat tegelijk kijken. Premium-abonnement: wil je meer gemak en flexibiliteit, dan is het Premium-abonnement interessant: hiermee kijk je op twee apparaten tegelijk, zijn veel programma’s,waaronder van RTL en KIJK, reclamevrij terug te kijken en betaal je nu tijdelijk slechts 4,95 euro per maand voor de eerste drie maanden (daarna 9,95 euro).

wil je meer gemak en flexibiliteit, dan is het Premium-abonnement interessant: hiermee kijk je op twee apparaten tegelijk, zijn veel programma’s,waaronder van RTL en KIJK, reclamevrij terug te kijken en betaal je nu tijdelijk slechts 4,95 euro per maand voor de eerste drie maanden (daarna 9,95 euro). Extra-abonnement: voor wie het grootste aanbod wil, is er het Extra-abonnement. Tijdens de actie betaal je de eerste drie maanden 5,95 euro per maand (daarna 11,95 euro). Je krijgt naast alle standaardzenders 17 extra zenders, zoals Paramount Network, Comedy Central, MTV en Nickelodeon. Je kunt op drie apparaten tegelijk kijken en programma’s vrijwel altijd reclamevrij terugkijken. Deze zomer zijn zeven extra zenders tijdelijk beschikbaar voor alle Extra-abonnees.

Abonnement Actieprijs (3 mnd) Reguliere prijs Zenders Apparaten tegelijk Reclame vrij terug kijken Extra zenders Basis n.v.t. 7,95 euro 40 1 Alleen NPO Nee Premium 4,95 euro 9,95 euro 40 2 Ja Nee Extra 5,95 euro 11,95 euro 57 3 Ja Ja

Videoland-series ook te bekijken via de NLZIET-app

Via NLZIET kun je momenteel veel populaire RTL-series en programma’s bekijken die ook op Videoland staan, maar dan tijdelijk flink goedkoper. Waar je voor een Videoland-abonnement 5,99 euro per maand betaalt, profiteer je bij NLZIET nu van de tijdelijke actie waarbij je de eerste drie maanden slechts 4,95 euro per maand betaalt én het platform 14 dagen gratis kunt uitproberen.

Bekende titels als Goede Tijden, Slechte Tijden, Expeditie Robinson en Kees van der Spek: Oplichters aangepakt zijn via de NLZIET app live te volgen of tot een jaar na uitzending terug te kijken. Houd er rekening mee dat exclusieve Videoland Originals en internationale films alleen bij Videoland zelf beschikbaar zijn. Maar voor het reguliere RTL-aanbod biedt NLZIET een voordelig en flexibel alternatief, zeker dankzij de huidige actieprijzen en gratis proefperiode.

Met de NLZIET app altijd tv bij de hand

De NLZIET-app maakt het eenvoudig om overal in Nederland en binnen de EU tv te kijken, zowel live als on demand, op je smartphone, tablet, laptop of smart-tv. Je hebt een alles in één app: live zenders, een uitgebreide tv-gids, gepersonaliseerde profielen en handige functies zoals ‘begin gemist’ en reclamevrij terugkijken bij Premium en Extra-abonnementen. Zo kijk je flexibel en zonder kabel naar je favoriete RTL-series en veel andere Nederlandse programma’s.

NLZIET | Online tv-kijken NLZIET Cooperatief U.A. 8.2 (5.748 reviews) Gratis via App Store via App Store