Deze Nintendo Switch (games) scoor je tijdelijk flink goedkoper

De Nintendo Switch OLED, de Nintendo Switch Lite en diverse games zijn tijdelijk flink goedkoper. iPhoned zet de beste aanbiedingen hieronder voor je op een rij.

Nintendo Switch tijdelijk goedkoper: dit zijn de beste deals

Ben je op zoek naar een Nintendo Switch of handige accessoires voor je console? Dan ben je hier aan het juiste adres! De Nintendo Switch en accessoires zijn namelijk tijdelijk flink goedkoper. Of je nu een nieuwe Switch wilt kopen, je opslag wilt uitbreiden, of op zoek bent naar leuke games of een comfortabele controller, wij hebben de beste aanbiedingen voor je verzameld. Bekijk hieronder alle scherpe deals en profiteer van flinke kortingen op alles wat met Nintendo Switch te maken heeft.

De beste Nintendo Switch OLED aanbiedingen

Met een groter 7-inch OLED-scherm geniet je op de Nintendo Switch OLED van heldere kleuren en haarscherp beeld, terwijl het verbeterde geluid en de verstelbare standaard zorgen voor extra comfort tijdens het gamen.

Dankzij 64 GB interne opslag heb je genoeg ruimte voor je favoriete games. Benieuwd waar je dit OLED-model het voordeligst scoort? Hieronder hebben we de beste aanbiedingen voor je op een rij gezet.

De beste Nintendo Switch Lite aanbiedingen

De Nintendo Switch Lite is de ideale handheld console voor gamers die altijd en overal willen spelen. Deze compacte en lichte versie van de Switch is perfect voor onderweg en ligt comfortabel in de hand.

Dankzij het 5,5-inch touchscreen, de geïntegreerde bediening en een accuduur tot wel zeven uur biedt de Switch Lite alles wat je nodig hebt voor non-stop gameplezier. Op zoek naar de beste prijs? We hebben de scherpste aanbiedingen hieronder voor je verzameld!

Deze games zijn nu flink goedkoper

Op de Nintendo Switch speel je de leukste games, van klassiekers als Mario Kart 8 Deluxe en Super Mario Party Jamboree tot verrassende indie-titels en multiplayerknallers. Of je nu houdt van avontuur, actie of gezellig samen gamen: er is voor ieder wat wils. En het mooie is, veel games zijn nu flink goedkoper. Hieronder hebben we de beste aanbiedingen voor Nintendo Switch-games voor je verzameld!

Switch controller en meer accessoires met korting

Vind je de Joy-Cons niet zo prettig in de hand liggen? Dan is de Nintendo Switch Pro Controller misschien precies wat je zoekt. Deze controller heeft een traditioneel en stevig ontwerp dat perfect is voor langere speelsessies. Voor wie comfortabel én scherp geprijsd wil gamen, loont het om te kijken naar aanbiedingen voor losse controllers.

Ook handig: de opslag van je Nintendo Switch is eenvoudig uit te breiden met een microSD-kaart. Zo heb je altijd genoeg ruimte voor al je games en data. Diverse microSD-kaarten, waaronder die van SanDisk, zijn nu tijdelijk met flinke kortingen in huis te halen. Een mooi moment om voordelig extra opslagruimte toe te voegen aan je Nintendo Switch!