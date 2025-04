Nintendo Switch 2 pre-order: hier kun je de nieuwe Switch straks bestellen

De Nintendo Switch 2 komt eraan! Ben je benieuwd wanneer de pre-order van de Nintendo Switch 2 begint? Hier bestel je de nieuwe Switch.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nintendo Switch 2

Er komt een nieuwe generatie van de Nintendo Switch aan! In januari kondigde Nintendo officieel de Nintendo Switch 2 aan. Die maand deelde het bedrijf een trailer van de nieuwe spelcomputer, waardoor we een eerste idee hebben van de volgende Switch. Op woensdag 2 april om 15.00 uur volgt een nieuwe presentatie, waarin Nintendo veel meer details deelt over de Nintendo Switch 2. We weten dan eindelijk welke functies én games naar de nieuwe Switch komen.

Misschien nog wel belangrijker is wanneer de pre-order van de Nintendo Switch 2 begint. Het is de verwachting dat het binnenkort al mogelijk is om de nieuwe spelcomputer te bestellen. De pre-order van de Nintendo Switch 2 begint waarschijnlijk op woensdag 2 april of woensdag 9 april 2025. Daarover horen we meer tijdens de Nintendo Direct op woensdag 2 april. Wil je de Nintendo Switch 2 als eerste in huis hebben? Bekijk hier waar de Nintendo Switch 2 beschikbaar is:

Zorg dat je morgen 2 april om 15:00 naar de #NintendoDirect: Nintendo Switch 2 – 02.04.2025-livestream kijkt voor meer informatie over de #NintendoSwitch2. De presentatie duurt ongeveer 60 minuten.



Bekijk hem hier: https://t.co/5gArTPF4UE pic.twitter.com/iAIyZSwlxD — Nintendo Nederland (@NintendoNL) April 1, 2025

Meer over de Switch 2

Op woensdag 2 april om 15.00 uur staat een Nintendo Direct op de planning. Tijdens deze presentatie vertelt het bedrijf meer over de Nintendo Switch 2. Het is de verwachting dat de nieuwe functies en specificaties dan worden onthuld. Dat is niet alles, want Nintendo maakt waarschijnlijk ook de adviesprijs van de volgende Nintendo Switch bekend. We weten dan meteen hoe duur de Nintendo Switch 2 ongeveer is bij de pre-order.

Uit de eerste beelden van de Nintendo Switch 2 is wel al duidelijk dat het scherm groter wordt. Daardoor wordt het formaat van de controllers eveneens aangepast. Dat is niet alles, want de controllers werken bij de nieuwe Nintendo Switch niet meer met een kliksysteem. In plaats daarvan kiest Nintendo voor een magnetisch systeem bij de controllers. Hierover horen we tijdens de Nintendo Direct ongetwijfeld meer. Bekijk hier de presentatie op woensdag 2 april om 15.00 uur:

Pre-order van de Nintendo Switch

Hoogstwaarschijnlijk maakt Nintendo bij de presentatie ook bekend welke games er naar de Nintendo Switch 2 komen. Het is in ieder geval al duidelijk dat een nieuwe uitvoering van Mario Kart naar de spelconsole komt, maar daar komen vermoedelijk nog meer spellen bij. Tijdens de Nintendo Direct krijgen we meer te horen over de specificaties, spellen, releasedatum, pre-order én de prijs van de Nintendo Switch 2.

Ben jij enthousiast over de Nintendo Switch 2? En wil je de spelcomputer als eerste in huis hebben? Dan raden we je aan om er snel bij te zijn als de pre-order van de Nintendo Switch 2 begint. Het is de verwachting dat de vraag naar de nieuwe uitvoering van de Switch groot is, terwijl er slechts een beperkte voorraad beschikbaar is. Bestel de Nintendo Switch 2 daarom snel, zodat je lange wacht- en levertijden voorkomt!