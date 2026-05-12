Laatste kans: Nintendo Switch 2 wordt binnenkort duurder

Twijfel je of je de Nintendo Switch 2 moet kopen? Wacht er dan niet te lang mee, want de console wordt binnenkort een stuk duurder. We leggen je uit wat er speelt en waarom je er beter snel bij bent.

Hier haal je de Nintendo Switch 2 nog voor de oude prijs

Nintendo verlaagde recent de prijzen van digitale spellen, maar voor de hardware zelf geldt het tegenovergestelde. De Nintendo Switch 2 is één van de populairste consoles van dit moment, maar door een groeiend tekort aan onderdelen zoals RAM en SSD’s gaat Nintendo een prijsverhoging doorvoeren vanaf september 2026. Dit maakt het nu een goed moment om de console in huis te halen, voordat de prijs omhooggaat.

AI-geheugentekort drijft Nintendo Switch 2-prijs omhoog

De snelle groei van kunstmatige intelligentie zorgt voor een enorme vraag naar geheugen en opslag. Grote techbedrijven als Amazon, Google en Microsoft investeren miljarden in datacenters vol AI-servers, die enorme hoeveelheden RAM (DRAM) en opslagruimte zoals SSD’s en harde schijven nodig hebben. Western Digital, een grote producent van harde schijven, heeft de volledige productiecapaciteit voor 2026 al volgeboekt door deze grote klanten.

Nintendo ondervindt daarvan de gevolgen bij de Switch 2. De console kost nu rond de 450 euro in Nederland, maar Nintendo verhoogt de prijs met 50 euro vanaf september 2026 om verliezen te voorkomen. Dat brengt de prijs op ongeveer 500 euro, dit is vergelijkbaar met recente prijsverhogingen bij Xbox en PlayStation.

Waarom je de Switch 2 beter nu aanschaft

De Nintendo Switch 2 is nu al verkrijgbaar vanaf 459 euro. Kies je voor een bundel met Mario Kart World, dan betaal je rond de 509 euro en kun je meteen aan de slag. Deze bundel met Mario Kart zal langzaam ook verdwijnen aangezien de productie is stopgezet. De game-bibliotheek is inmiddels flink uitgebreid met populaire titels als Donkey Kong Bananza, Cyberpunk 2077, Split Fiction en Final Fantasy VII.

Met een groeiende bibliotheek aan geoptimaliseerde games en handige accessoires is dit een slim moment om toe te slaan. Zeker nu de prijzen binnenkort stijgen. Hieronder haal je de Nintendo Switch 2 voor de beste prijs in huis:

Dit is hoe je een gratis Nintendo Switch 2 scoort

Er zijn regelmatig interessante aanbiedingen voor internet- en tv-abonnementen. Dit keer pakt Ziggo uit met een opvallende actie: wie tijdelijk een nieuw tweejarig abonnement afsluit, ontvangt gratis een Nintendo Switch 2 ter waarde van 489,99 euro.

