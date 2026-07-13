Nintendo Switch 2 wordt duurder maar dit populaire accessoire is tijdelijk goedkoper dan ooit

Nintendo Switch 2-fans krijgen straks te maken met een prijsverhoging, maar we hebben goed nieuws. Een populair accessoire nu juist spotgoedkoop verkrijgbaar. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Switch 2-bezitters opgelet: dit accessoire is nu spotgoedkoop

De Nintendo Switch 2 is razend populair, maar wie zijn console wil uitbreiden met handige accessoires hoeft daar nu niet de hoofdprijs voor te betalen. Hoewel de prijzen van de Switch 2 en bijbehorende accessoires binnenkort gaan stijgen, profiteer je momenteel juist van een opvallend goede deal. De officiële Nintendo Switch 2 Camera is tijdelijk flink afgeprijsd en haal je nu voor minder dan de helft van de introductieprijs in huis.

Bij Proshop betaal je momenteel slechts 29,90 euro voor de camera, terwijl het accessoire normaal 59 euro kost. Daardoor is dit een interessant moment om de camera aan je Switch 2-set-up toe te voegen. In dit artikel lees je waarom deze compacte camera een handige aanvulling is voor iedere Nintendo Switch 2-bezitter.

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Dit maakt de Nintendo Switch 2 Camera onmisbaar voor gamers

Een van de belangrijkste functies van de Nintendo Switch 2 Camera is het gebruik tijdens videogesprekken en GameChat. Hierdoor kun je tijdens het gamen contact houden met vrienden en familie, waarbij de camera je gezicht in beeld brengt.

Dankzij de groothoeklens is het mogelijk om meerdere personen tegelijk vast te leggen, wat vooral leuk is tijdens multiplayer-sessies. Niets is immers zo leuk om je vrienden te zien schreeuwen als je ze net hebt neergeschoten met een blauw schildje in Mario Kart. Ook kun je met de camera in Mario Party Jamboree TV minigames spelen die speciaal daarvoor gemaakt zijn.

De camera beschikt over een gevoelige beeldsensor die automatisch de helderheid kan aanpassen en gezichten kan herkennen. Ook is het ontwerp compact gehouden, waardoor je hem makkelijk kunt verplaatsen of meenemen. Wanneer je de camera niet gebruikt, kun je de lens afdekken met de ingebouwde privacyklep.

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Populaire accessoire nu voor minder dan 30 euro

De officiële Nintendo Switch 2 Camera heeft een adviesprijs van 59,99 euro, maar is momenteel een stuk voordeliger te krijgen. Bij Proshop scoor je het accessoire nu voor slechts 29,90 euro.

Daarmee bespaar je flink op de prijs bij introductie en haal je een officiële Nintendo-accessoire voor een aantrekkelijk bedrag in huis. Let op: er komen nog 4,99 euro aan verzendkosten bij. Toch blijft de Nintendo Switch 2 Camera daarmee alsnog goedkoper dan ooit.

Voor wie binnenkort een Nintendo Switch 2 koopt of de console al heeft, is dit dan ook een goed moment om de camera aan de set-up toe te voegen. Nintendo-accessoires blijven vaak relatief lang rond de adviesprijs hangen, waardoor deze tijdelijke korting zeker interessant is.

Of je de camera wilt gebruiken voor GameChat, online gesprekken met vrienden of gewoon als aanvulling op je Switch 2-collectie: met deze deal betaal je nu flink minder dan wanneer je hem later alsnog aanschaft.