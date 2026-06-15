Zo krijg je (tijdelijk) een Nintendo Switch 2 óf Apple Watch cadeau

Overstappen van internetprovider is op dit moment nét wat interessanter dan normaal. Naast een nieuw internet- en tv-abonnement kun je tijdelijk kiezen uit aantrekkelijke cadeau’s. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Nintendo Switch 2 of Apple Watch Series 11 krijg je hier cadeau

Wie toch al van plan was om over te stappen van internetprovider, kan dat nu combineren met een aantrekkelijke extra. Klanten die via Mobiel.nl een tweejarig internet- en tv-abonnement van Odido afsluiten, krijgen een cadeau: je kunt kiezen uit een Nintendo Switch 2 (t.w.v. 489 euro), Apple Watch Series 11 (t.w.v. 479 euro), iPad 2025 (t.w.v. 409 euro) of een Samsung-tv (t.w.v. 699 euro).

Let op: De actie is beschikbaar zolang de voorraad strekt. Wie interesse heeft, doet er dus goed aan niet te lang te wachten.

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Liever korting op je maandbedrag en een cashback

Heb je al een Nintendo Switch 2, iPad of Apple Watch in huis, of ben je simpelweg niet geïnteresseerd in een extra gadget? Dan kun je ook kiezen voor een korting op je abonnement. Bij een tweejarig abonnement betaal je gedurende de eerste twaalf maanden slechts 20 euro per maand en ontvang je daarnaast 20 euro cashback. Hierdoor bespaar je in het eerste jaar behoorlijk op je maandelijkse kosten.

Liever een abonnement met een looptijd van één jaar? Dan profiteer je gedurende de eerste zes maanden van een tarief van 21 euro per maand. Deze kortingsactie geldt als alternatief voor het gratis cadeau.

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Dit wil je weten over de verschillende cadeau-opties

Wie kiest voor de Nintendo Switch 2 haalt een van de populairste spelcomputers van dit moment in huis. De console combineert de flexibiliteit van handheld gamen met de mogelijkheid om op een televisie te spelen. Dankzij de krachtigere hardware ten opzichte van zijn voorganger zien games er mooier uit en draaien ze soepeler. Daarmee is de Switch 2 niet alleen interessant voor fanatieke gamers, maar ook voor gezinnen en casual spelers die op zoek zijn naar veelzijdig entertainment.

Liever een Apple-product? Dan zijn de Apple Watch Series 11 en de iPad 2025 ook aantrekkelijke opties. De Watch Series 11 helpt je om actief en gezond te blijven door onder meer je workouts, hartslag en dagelijkse beweging bij te houden, terwijl je ook meldingen en berichten direct vanaf je pols kunt bekijken.

De iPad 2025 is een veelzijdige tablet die je zowel thuis, onderweg als op je werk kunt gebruiken. Of je nu een serie kijkt, op internet surft, notities maakt of productief aan de slag gaat, de snelle prestaties en lange accuduur zorgen ervoor dat hij moeiteloos meedraait in het dagelijks gebruik. Daarmee is het voor veel mensen een praktische en betrouwbare alleskunner. Het gaat om een tijdelijke actie, dus wees er snel bij!