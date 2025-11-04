Nintendo Switch 2 nu voor minder dan 400 euro (inclusief Mario Kart)

Gamers opgelet! Scoor nu de Nintendo Switch 2 met Mario Kart World tijdelijk voor een scherpe prijs. De bundel biedt meer kracht, een groter scherm en vernieuwde Joy-Cons voor ultiem speelplezier.

Nieuwe Nintendo Switch 2 nu heel goedkoop

Wil je de gloednieuwe Nintendo Switch 2 kopen zonder de hoofdprijs te betalen? Bij AliExpress is de bundel met Mario Kart World tijdelijk flink goedkoper: je betaalt slechts 389,90 euro* in plaats van de gebruikelijke 509 euro. Gebruik de kortingscode NLCD55 tijdens het afrekenen om 55 euro korting te krijgen op de bundelprijs van 434,90 euro.

Deze actie geeft je de kans om deze supersnelle, vernieuwde console met de populairste racegame direct voordelig in huis te halen. Wacht niet te lang, want de voorraad is beperkt en de aanbieding is tijdelijk geldig.

*op het moment van schrijven, prijs kan regelmatig wisselen.

Alles wat je wilt weten over de Nintendo Switch 2

De Nintendo Switch 2 is een geweldige nieuwe console voor gamers die kracht, draagbaarheid en plezier willen combineren. Het heeft een groter en scherp 7,9 inch scherm met een full HD-beeldkwaliteit en kan via de dock zelfs in 4K-resolutie spelen. De vernieuwde Joy-Con-controllers zijn makkelijk los te koppelen en hebben handige extra functies. Met 256 GB opslagruimte heb je genoeg plek voor al je favoriete games en kun je meteen starten zonder te wachten.

De Nintendo Switch 2 heeft een sterke nieuwe Nvidia-processor en 12 GB werkgeheugen, waardoor je de nieuwste en zwaarste games soepel kunt spelen zonder haperingen. Snellere laadtijden zorgen ervoor dat je minder tijd kwijt bent aan wachten.

Daarnaast is er een nieuw GameChat-systeem waarmee je eenvoudig kunt praten met vrienden tijdens het spelen. Zo wordt gamen niet alleen krachtig, maar ook leuker en socialer. Wacht niet langer en haal de Nintendo Switch 2 in huis voor een next-level game-ervaring, thuis of onderweg.

Ontdek de open wereld van Mario Kart World

Mario Kart World is een spannende nieuwe Mario Kart-game waarin je niet alleen simpele races rijdt, maar ook vrij kunt rondrijden in een grote open wereld. Je kunt nieuwe routes ontdekken, geheime plekken vinden en verschillende power-ups verzamelen. Een opvallende nieuwe modus is de Knockout Tour, waarbij je in korte, intense rondes met maximaal 24 spelers strijdt en de laagste racers elimineren.

De game heeft daarnaast mooie, levendige omgevingen met dag- en nachtwisselingen en wisselend weer, waardoor elke race anders aanvoelt en vol verrassingen zit. Zo biedt Mario Kart World genoeg variatie en plezier voor zowel beginnende als ervaren racers.