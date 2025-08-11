Hier koop je de nieuwste iPhone onder de 600 euro (maar wees er snel bij)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
11 augustus 2025, 16:30
2 min leestijd
Je hebt nu al de nieuwste iPhone voor minder dan 600 euro. En als je nog even iets meer moeite doet, heb je hem zelfs voor nóg minder.

De iPhone 16e is sinds februari 2025 te koop. De adviesprijs bij Apple voor dit toestel is 719 euro. Maar de nieuwste iPhone 16e is inmiddels een stuk goedkoper te vinden. Je hebt nu de iPhone 16e al voor minder dan 600 euro.

Bekijk de iPhone 16e

Let op: dit soort aanbiedingen zijn vaak tijdelijk. Zorg er dus voor dat je er op tijd bij bent. Was je toch te laat en is de aanbieding al voorbij? Check dan ons iPhone 16e-prijsoverzicht. Dan weet je altijd wat de beste prijs is.

Apple iPhone 16e deals

Abonnement Los toestel Refurbished

Apple iPhone 16e

128 GB

5G

€ 592,00

1 dag

Bekijk bij Phonemarket.nl
Phonemarket.nl

Apple iPhone 16e

128 GB

5G

€ 599,00

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel

Apple iPhone 16e

128 GB

5G

€ 603,00

1 dag

Bekijk bij Media Markt
Media Markt
Vergelijk alle Apple iPhone 16e prijzen

iPhone 16e nòg goedkoper

Vind je zelfs deze prijs toch nog iets teveel? Dan kun je het toestel zelfs nòg een stuk goedkoper vinden. Wanneer je er een abonnement bij neemt betaal je vaak nog wat minder voor je iPhone 16e. Zo heb je de iPhone 16e nu al voor 452 euro.

Voor de beste aanbiedingen met abonnement kun je het beste even onze iPhone 16e-abonnementen pagina bekijken. Je ziet dan ook meteen wat je extra kunt besparen.

De iPhone 16e in het kort

De iPhone 16e is Apple’s nieuwste budgettoestel en dat betekent dat hij wat goedkoper is dan een reguliere iPhone 16. Het is de opvolger van de iPhone SE 2022, maar dit nieuwe toestel heeft een berg nieuwe functies gekregen.

Apple heeft deze iPhone onder andere uitgerust met Face ID en daarmee is de thuisknop voorgoed verdwenen. Daarnaast is het scherm nu wat groter, namelijk 6,1 inch.

reden iPhone

Daarnaast heeft de iPhone 16e onder de motorkap een A18-chip en heeft hij daarmee ondersteuning voor Apple Intelligence. Dit maakt het de goedkoopste iPhone om Apple Intelligence te gebruiken. Met 8 GB werkgeheugen voert het toestel zelfs de zwaarste taken moeiteloos uit.

Wil je meer weten over de iPhone 16e? Lees dan onze iPhone 16e-review nog eens door!

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

iPhone Apple iPhone 16e

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

