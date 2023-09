6 tips om de nieuwe iPhone 2023 als eerste in huis te halen (ADV)

De nieuwe iPhone wordt binnenkort aangekondigd en jij wil hem natuurlijk zo snel mogelijk hebben. Wij geven je zes tips hoe je de iPhone van 2023 als een van de eersten in huis haalt.

Haal de nieuwe iPhone 2023 als eerste in huis

Apple kondigde hét evenement van het jaar aan en 12 september is het zo ver. Dan zien we welke nieuwe producten het merk voor ons in petto heeft. We verwachten dat het onder andere gaat om de nieuwe iPhone-modellen.

Die wil je natuurlijk zo snel mogelijk hebben! Daarom geven wij je alvast zes tips zodat je als eerste die nieuwe iPhone 2023 in je zak hebt.

1. Ga langs de winkel

Heb jij op de dag dat de toestellen te reserveren zijn vrij? Zorg dan dat je naar een Amac-winkel bij jou in de buurt gaat. De lijntjes zijn dan wat korter en zo weet jij zeker dat je zo snel mogelijk die nieuwe iPhone in handen hebt.

Er zijn minder stappen nodig om je bestelling te verwerken. Een medewerker zet je bestelling namelijk direct in het systeem. Vaak valt het doosje met daarin die gloednieuwe iPhone dan eerder bij je door de brievenbus.

2. Ruil je huidige toestel in

Zodra je een nieuwe iPhone in handen krijgt, wordt je huidige overbodig. Wist je dat je in ruil voor je oude toestel korting krijgt op je aankoop? Die upgrade wordt daarmee nóg interessanter!

Vul alvast de online checklist in. Zodra je op de dag van de pre-order in de winkel komt, weet je precies hoeveel jouw huidige iPhone nog waard is en hoeveel je moet bijbetalen voor die upgrade.

3. Dek jezelf in

De prijs van een nieuwe iPhone is niet mis en een ongeluk zit in een klein hoekje. Soms gaat er wel eens iets mis en laat je je toestel net verkeerd vallen of hij neemt een duik in bad. Een nieuwe iPhone aanschaffen is dan een flinke kluif.

Denk daarom van tevoren na over de verzekering van je gloednieuwe smartphone. Amac biedt diverse pakketten met verschillende dekkingen. Of je nu in Nederland bent of in het buitenland, met een verzekering van Amac ben je over ter wereld verzekerd. Informeer naar de mogelijkheden in de winkel.

4. Bescherm het scherm

Tijdens het gebruik is het normaal dat er wel eens een krasje ontstaat. Bescherm het scherm daarom met een screenprotector. Elke Amac-winkel heeft een speciaal apparaat waarmee een Apple-expert dit beschermende laagje perfect op je scherm plakt. Mocht daar een krasje op komen, dan is dat natuurlijk een stuk goedkoper te vervangen dan het complete scherm.

5. Raak je data niet kwijt

Met een nieuw toestel wil je ook af en toe die ene foto van vorig jaar kunnen opzoeken of heb je een pdf-bestand van wat langer geleden nodig. Zorg daarom dat je ook op je nieuwe iPhone toegang hebt en zet al je bestanden veilig over.

Dat kan eenvoudig met de overzetservice van Amac. Een Apple-expert zet al je data in de winkel direct over van je huidige toestel naar de nieuwste iPhone. Weet je niet helemaal hoe je hem instelt? Ook dat kan een Amac-medewerker voor je regelen.

6. Maak je nieuwe aanwinst eigen

De nieuwe iPhone-modellen zijn in een aantal kleuren te verkrijgen, maar je maakt hem natuurlijk helemaal eigen met een hoesje die perfect bij jouw smaak past. Daarmee bescherm je hem ook nog eens extra. Win, win!

Heb je bij Amac al een hoesje uitgezocht? Pre-order die dan tegelijk met je iPhone. Je weet dan zeker dat die dure aankoop vanaf moment één de bescherming krijgt die hij verdient.

Pre-order de nieuwe iPhone 2023 bij Amac

De gloednieuwe iPhone van 2023 pre-order je bij Amac. In één van de vijftig Amac-winkels wordt je geholpen door een van de getrainde medewerkers. Ook na je aankoop laat de winkel je niet in de kou staan.

Je bent namelijk altijd welkom om je vragen te stellen aan de Apple-experts. Daarnaast profiteer je van gratis trainingen voor je nieuwe aankoop én twee jaar garantie. Heb je nog een oud apparaat liggen? Ruil hem dan via Amac in en scoor korting!