Ben je op zoek naar nieuwe AirPods? Dan hebben we goed nieuws! Deze recente AirPods zijn op dit moment stukken goedkoper.

Deze nieuwe AirPods scoor je tijdelijk flink goedkoper

Wil je een setje AirPods kopen? Dan zijn de AirPods 4 een prima keuze. En het mooie is dat de AirPods nu bij Amazon een stuk goedkoper zijn geworden. Bij Apple betaal je nog steeds 149 euro voor de AirPods 4. Maar bij Amazon zijn ze nog maar 117,99 euro. Dat is een korting van 21 procent. Wees er wel snel bij, want OP = OP!

De AirPods 4 zijn er in twee varianten. Er is een versie met ruisonderdrukking en een variant zonder. De aanbieding hierboven is voor de oortjes zónder ruisonderdrukking. Wil je de AirPods 4 mét ruisonderdrukking? Dan kun je deze variant het beste bij Bol kopen. Dan betaal je namelijk 163,95 euro in plaats van 199 euro bij Apple.

Zijn de AirPods 4 al uitverkocht? Check dan ons AirPods 4-prijsoverzicht. Dan weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt en niet teveel gaat betalen.

De AirPods 4 in het kort

De AirPods 4 zien er vrijwel hetzelfde uit als de AirPods van de derde generatie. Met de AirPods 3 introduceerde Apple al een vernieuwd ontwerp dat duidelijk geïnspireerd was op de AirPods Pro en dat is weer doorgetrokken naar de AirPods 4.

Het belangrijkste verschil tussen de standaard AirPods en de AirPods Pro zit aan het uiteinde van de oordopjes. De AirPods Pro hebben siliconen tips, terwijl de AirPods 4 die niet hebben.

De AirPods 4 zijn uitgerust met de H2-chip. De vorige versie van de reguliere AirPods moest het nog met de eerste variant van de chip doen.

Vooral bij het luisteren naar muziek valt het verschil op, want door de nieuwe processor is er minder vervorming en klinkt de bas krachtiger. Daarnaast biedt de H2-chip een breder audiobereik, waardoor muziek extra helder en gedetailleerd overkomt.