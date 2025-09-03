Zo kijk je het NFL-seizoen 2025 live in Nederland (voor minder dan 2 euro)

Het NFL-seizoen is één van de spannendste sportevenementen die er zijn, en ook in Nederland groeit de fanbase snel. Maar hoe volg je het hele seizoen als je in Nederland woont? iPhoned laat je zien hoe het werkt.

NFL 2025 streamen in Nederland: zo mis je geen enkele wedstrijd

Het NFL 2025 seizoen staat weer voor de deur, en dat betekent één ding: we kunnen ons opmaken voor spektakel. Denk aan spectaculaire touchdowns, keiharde tackles, intense rivaliteiten en wekelijkse match-ups die wereldwijd miljoenen kijkers aan de buis gekluisterd houden. Ook in Nederland groeit de interesse in American Football snel; steeds meer fans willen het volledige seizoen live volgen.

Maar hier loop je als Nederlandse kijker al snel tegen een probleem aan: in ons land is het aanbod beperkt en mis je vaak de grote wedstrijden. Wil je echt niets van de actie missen, dan moet je een omweg nemen.

NFL 2025 kijken vanuit Nederland? Zo werkt het met VPN + HBO Max

De oplossing? Kijken via HBO Max in de Verenigde Staten. Daar heeft HBO Max namelijk uitgebreide NFL-rechten en kun je gewoon alle wedstrijden en programma’s volgen. Alleen: dat aanbod is in Nederland niet beschikbaar. Met een betrouwbare VPN kun je dit probleem eenvoudig oplossen.

Door verbinding te maken met een Amerikaanse server via je VPN, lijkt het alsof je daadwerkelijk in de VS online bent. Hierdoor krijg je toegang tot de Amerikaanse versie van HBO Max, inclusief het uitgebreide NFL-aanbod. En het mooie is: met de huidige deals hoef je daarvoor helemaal geen flink bedrag neer te leggen. Voor minder dan vier euro per maand kun je namelijk al kijken naar al je favoriete NFL-wedstrijden. De scherpste aanbiedingen hebben we hieronder voor je verzameld.



Zo kijk je de start van het NFL-seizoen in Nederland met een VPN

We leggen hieronder stap voor stap uit hoe je met een VPN verbinding maakt, en vanuit Nederland alle spannende NFL-wedstrijden direct op je favoriete apparaat kunt streamen. Let wel op: je hebt hiervoor een geldig abonnement op HBO Max nodig.

Kies een goede VPN-dienst; Ga voor een VPN die snel is, speciaal geschikt voor streaming en met volop servers in de Verenigde Staten. Populaire keuzes zijn bijvoorbeeld NordVPN, Cyberghost, Surfshark en VPN Nederland. Deze zijn stabiel, gebruiksvriendelijk en zorgen ervoor dat je beeld niet hapert tijdens de spannende NFL-wedstrijden. Verbind met een Amerikaanse server; Open je VPN-app en selecteer een server die in de VS staat. Hierdoor lijkt het alsof je daar online bent, ook al zit je gewoon in Nederland. Het is alsof je digitaal verhuist naar New York, Los Angeles of Miami. Log in op HBO Max (of maak een account aan); Ga naar de HBO Max-website of app. Log in met je bestaande HBO Max-account, of maak een nieuw account aan. Stream de NFL alsof je er bent. Klaar? Zet je favoriete apparaat aan: laptop, tablet, smartphone, of je Apple/Android TV. Start de HBO Max-app en geniet van alle NFL-wedstrijden, alsof je zelf in de VS naar de wedstrijd kijkt.

Kijk de NFL in Nederland met ESPN Compleet

De uitzendrechten van de NFL voor Nederland zijn vooral in handen van ESPN. Via ESPN kun je regelmatig live-wedstrijden bekijken, inclusief enkele belangrijke wedstrijden en de Super Bowl. ESPN is vaak als extra sportpakket beschikbaar via tv-providers zoals Ziggo, KPN of Odido, maar je kunt ook gebruikmaken van de streamingdienst ESPN Watch. Houd er rekening mee dat ESPN niet alle wedstrijden uitzendt, maar voor Nederlandse fans is het een toegankelijke optie om live NFL te kijken.

Er zijn momenteel verschillende aantrekkelijke acties bij diverse internet- en tv-providers om ESPN Compleet zo voordelig mogelijk of zelfs gratis te krijgen. Zo biedt Ziggo nu 6 maanden gratis ESPN Compleet aan bij een internet- en tv-abonnement. Ook bij KPN kun je ESPN Compleet gratis kijken via Combivoordeel, waarmee je het pakket zonder extra kosten ontvangt bij een gecombineerd internet- en mobiel abonnement.

Waar kan je NFL kijken in Nederland? In Nederland kun je de NFL vooral kijken via ESPN, dat een selectie van wedstrijden live uitzendt. Voor het volledige aanbod kiezen veel fans ervoor om via een VPN de Amerikaanse versie van HBO Max te gebruiken, waarmee je alle wedstrijden en extra content kunt streamen. Hoe kun je NFL-wedstrijden gratis streamen Je kunt NFL-wedstrijden gratis streamen via bepaalde legale kanalen, zoals gratis uitzendingen op Britse zenders zoals Channel 5, maar hiervoor is vaak een VPN nodig om een Brits IP-adres te krijgen. Daarnaast zijn er soms promoties of gratis proefperiodes bij diverse streamingdiensten waarmee je tijdelijk toegang hebt. Hoe kan ik NFL naar tv streamen Om NFL naar je tv te streamen, kun je de NFL-app of streamingdiensten zoals HBO Max (VS-versie) gebruiken in combinatie met een apparaat zoals een Smart TV, Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV of een gameconsole. Verbind je apparaat met internet, log in op de gekozen streamingdienst en start de NFL-wedstrijden