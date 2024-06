Luister exclusief 40 dagen gratis bij Nextory met deze kortingscode

Attentie, vakantiegangers! Ga je binnenkort op vakantie en wil je op het strand genieten van je favoriete boek zonder het mee te hoeven slepen? Met deze exclusieve aanbieding van Nextory lees en luister je 40 dagen lang gratis naar meer dan 270.00 verschillende boeken!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

40 dagen gratis lezen en luisteren

Als nieuwe abonnee ontvang je bij het afsluiten van een abonnement nu een gratis proefperiode van 30 dagen. Zo heb je voldoende tijd om het aanbod te ontdekken.

Check het aanbod in de iPhone-app en bekijk de genres of auteurs die jou aanspreken. Lezen én luisteren gaat heel eenvoudig met de Nextory-app. Ook leuk: maak je gebruik van de kortingscode ‘NEXTORY40’, dan lees en luister je zelfs 40 dagen gratis.

Over Nextory

Met Nextory heb je meer dan 270.000 boeken binnen handbereik. Je kunt deze lezen of beluisteren, waar je ook bent. In slechts een paar stappen zet je jouw favoriete audioboeken of e-books op je iPhone of iPad. Op die manier kun je overal genieten van de beste verhalen, of je nu onderweg bent of lekker thuis op de bank zit.

Geen internet?

Heb je geen internettoegang? Geen probleem! Met de Nextory-app download je boeken om deze vervolgens offline te luisteren. Zo heb je altijd een boek bij de hand om lekker in te duiken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is er te lezen & luisteren

Het aanbod van Nextory is zo groot dat er voor iedereen wel iets te vinden is. Van romans tot fictie en van thrillers tot kinderverhalen: het is er allemaal.

Ben je een liefhebber van misdaadboeken? Dan mag ‘de hulp’ van Freida McFadden zeker niet ontbreken op je leeslijst. Deze spannende romantische thriller zit vol met plottwists die ervoor zorgen dat je aan het boek vast gekluisterd zit. Het boek De hulp is zowel te lezen als te luisteren in de Nextory-app.

Ben je juist toe aan iets luchtigers om te luisteren op vakantie, dan is het boek van Kees van der Spek ‘Beroep: avonturier’ zeker een aanrader. In dit boek deelt Kees zijn avonturen die de uitzendingen niet hebben gehaald, maar die zeker het vertellen waard zijn.

Wat kost Nextory

Om toegang te krijgen tot de uitgebreide bibliotheek van Storytel heb je een abonnement nodig. Je kunt kiezen uit twee verschillende versies:

Nextory Basic: met het Basic abonnement luister je tot wel 25 uur per maand naar jouw favoriete boeken. Je kunt 4 verschillende profielen aanmaken en 1 profiel kan dan de app gebruiken.

met het Basic abonnement luister je tot wel 25 uur per maand naar jouw favoriete boeken. Je kunt 4 verschillende profielen aanmaken en 1 profiel kan dan de app gebruiken. Nextory Unlimited: met het Unlimited abonnement lees en luister je zoveel je maar wilt. Je kunt 4 verschillende profielen aanmaken en iedereen kan dan de app tegelijkertijd gebruiken. Dit is abonnement is de beste keuze als je met jouw gezin gebruik wilt maken van Nextory.

Wat gebeurt er na de proefperiode

Tijdens de proefperiode lees en luister je gratis met Nextory. De eerste dag van de proefperiode start op dezelfde dag waarop je een account aanmaakt. Na het aflopen van de proefperiode worden er kosten in rekening gebracht op basis van het gekozen abonnement.

Besluit je toch om te annuleren? Zeg dan je abonnement uiterlijk de laatste dag van de proefperiode op door in te loggen op je account op Nextory.nl. Kies je ervoor om het abonnement te beëindigen via de klantenservice, doe dit dan uiterlijk twee werkdagen voor de laatste dag van de proefperiode.