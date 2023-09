Nextory aanbieding: 60 dagen gratis boeken luisteren en lezen!

Lekker relaxen met een flinke verzameling (luister)boeken, wie wil dat nou niet? Met deze Nextory aanbieding kan dat 60 dagen gratis!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nextory aanbieding

Lees je graag? Dan hebben we weer iets leuks voor je! Met Nextory krijg je toegang tot meer dan 350.000 (luister)boeken. Je kunt hier boeken lezen én ze beluisteren. En het leuke is: met deze speciale aanbieding voor Nextory kun je 60 dagen lang gratis genieten op je iPhone en iPad.

Voor ieder wat wils

Er is voor ieder wat wils te vinden bij Nextory. Of je nou op zoek bent naar een spannende thriller, of lekker weg wilt zwijmelen bij een romantisch verhaal. Maar ook voor de jonge lezers is er genoeg lees- en luistervoer te vinden.

Wanneer je het aanbod van Nextory bekijkt, zie je bij elk boek of je hem kunt lezen of beluisteren. Kun je een boek beluisteren? Dan krijg je bij de beschrijving meteen te zien hoe lang je over het boek doet. Ook staat erbij wie het boek voorleest.

Kies je abonnement: Goud of Familie

Voor deze aanbieding bij Nextory heb je de keuze uit verschillende abonnementen. Met Goud kun je vier profielen maken, maar maximaal 1 profiel kan tegelijkertijd gebruikmaken van de app. Voor het Familie-abonnement mag je wederom 4 profielen maken, maar mogen er maximaal vier profielen tegelijk de app gebruiken.

Voor het abonnement Goud betaal je 11,99 euro per maand. Voor een Familie-abonnement van twee personen ben je 14,99 per maand kwijt. Drie profielen kost 17,99 per maand en vier profielen 19,99 per maand. De gratis proefperiode van zestig dagen is geldig voor alle abonnementen.

Zo krijg je 60 dagen gratis lees- en luisterplezier

Nadat je op de button hebt geklikt, vul je de gevraagde gegevens in. Daarna klik je op ‘Doorgaan’ en selecteer je het abonnement dat je wilt. Klik op ‘Doorgaan’ en selecteer hoeveel personen tegelijkertijd willen luisteren (of lezen).

Vul daarna je betaalgegevens in en je kunt meteen beginnen. Ook handig: Nextory vertelt je meteen voor welke datum je deze aanbieding moet opzeggen. Dan betaal je helemaal niets!