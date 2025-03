Adolescence gratis kijken op Netflix: dat doe je zo

Wil je gratis Netflix of ESPN streamen? KPN maakt het mogelijk met combinatievoordeel! Zowel nieuwe als bestaande klanten kunnen profiteren van deze actie. Ontdek hoe je kunt genieten van topseries zoals het spannende Adolescence of de beste voetbalwedstrijden zonder extra kosten.

Gratis Netflix of ESPN bij KPN: hoe werkt de actie?

KPN biedt zowel nieuwe als bestaande klanten een interessante actie: maak je gebruik van combinatievoordeel dan kun je voortaan gratis Netflix of ESPN streamen. Dit geldt wanneer je zowel een KPN internetabonnement als een mobiel abonnement combineert op hetzelfde adres.

Hierdoor profiteer je niet alleen van extra voordeel, zoals een hogere internetsnelheid of extra mobiele data, maar nu dus ook van een gratis streamingdienst naar keuze. Dit betekent dat je kunt genieten van de nieuwste Netflix-series en -films of live sportwedstrijden op ESPN zoals PSV-Ajax, zonder extra kosten.

Dit wil je kijken op Netflix

Met Netflix haal je de beste series en films in huis. Dat wordt nu nog aantrekkelijker: je kunt populaire series zoals Adolescence voortaan gratis kijken, zonder extra kosten! Of je nu houdt van spannende drama’s, actievolle westerns of exclusieve originals, Netflix biedt een gigantisch aanbod dat altijd voor je klaarstaat. Mis niets en stream direct gratis jouw favoriete series en films!

Hitserie Adolescence nu gratis streamen

Adolescence is een spannende Netflix-miniserie, die veel indruk maakt. Het verhaal draait om de 13-jarige Jamie Miller, die wordt beschuldigd van de moord op zijn klasgenoot Katie Leonard. De serie is op een bijzondere manier gefilmd: elke aflevering bestaat uit één lange opname zonder onderbrekingen. Dit zorgt ervoor dat je helemaal in het verhaal wordt meegenomen. Daarnaast laat de serie zien hoe sociale media en online groepen invloed kunnen hebben op jongeren en hun gedrag.

Ook het acteerwerk is erg sterk, vooral van hoofdrolspeler Owen Cooper. Hij speelt Jamie op een manier die echt binnenkomt en de emoties voelbaar maakt. Adolescence wordt door veel mensen gezien als een van de beste series van het jaar, dankzij het sterke verhaal en de bijzondere manier van filmen.

Waarom kiezen voor KPN

Kies voor KPN voor een betrouwbare en supersnelle internetverbinding die jouw online activiteiten moeiteloos ondersteunt. Of je nu wilt streamen, werken of gamen, met glaskabelinternet van KPN profiteer je van een razendsnelle verbinding en stabiliteit, zelfs tijdens drukke piekuren. Zo geniet je van een uitstekende ervaring, zonder onderbrekingen.

Voor ieder wat wils

Daarnaast biedt KPN een breed scala aan tv-abonnementen, van basis tv tot uitgebreide premium pakketten, zodat je altijd toegang hebt tot jouw favoriete programma’s en films. Bij KPN kun je kiezen uit vier verschillende internetsnelheden, waarvan de populairste opties Snel, Sneller en Superfiber1 zijn. Bekijk hieronder welke snelheid het beste bij jouw internetgebruik past.

Snel – tot 100 Mbit/s: ideaal voor licht internetgebruik, zoals e-mails versturen en berichten uitwisselen;

– tot 100 Mbit/s: ideaal voor licht internetgebruik, zoals e-mails versturen en berichten uitwisselen; Sneller – tot 200 Mbit/s: geschikt voor de gemiddelde gebruiker, inclusief zwaardere taken zoals het streamen van Netflix-series op meerdere apparaten;

– tot 200 Mbit/s: geschikt voor de gemiddelde gebruiker, inclusief zwaardere taken zoals het streamen van Netflix-series op meerdere apparaten; Superfiber1 – tot 1 Gbit/s: perfect voor intensieve gebruikers. Of je nu een fanatieke gamer bent of graag series in 4K bekijkt, met deze snelheid kun je dit probleemloos tegelijk doen.

Extra voordeel met combinatievoordeel

Met Combivoordeel van KPN profiteer je van extra voordelen als je meerdere KPN-diensten combineert, zoals internet, tv en mobiele abonnementen op hetzelfde adres. Denk aan korting op je mobiele abonnement, extra data, een gratis tv-pakket (zoals ESPN of Neflix) en sneller internet. Hoe meer KPN-producten je combineert, hoe meer voordeel je krijgt. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke klanten en is eenvoudig te activeren via MijnKPN.