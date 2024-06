Netflix-abonnement met korting: zo bekijk je goedkoop de beste series

Ben je op zoek naar nieuwe films of series op Netflix? Ook deze maand zijn er weer genoeg nieuwe films en series op Netflix, die zeker de moeite waard zijn om aan je kijklijst toe te voegen. iPhoned laat zien hoe je de leukste releases bekijkt op Netflix en andere streamingdiensten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix kijken met korting

Wil je graag Netflix kijken met korting? Dat kan! Als je jouw mobiele abonnement combineert met een internet- en tv-abonnement van KPN, profiteer je van 5 euro korting per maand. Hierdoor betaal je maandelijks slechts 4 euro voor het Netflix Basic-abonnement, in plaats van 8,99 euro. Benieuwd naar het nieuwste aanbod van Netflix? Hieronder hebben we het voor je onder elkaar gezet.

Wat is er nieuw op Netflix?

1. Outlander: seizoen 7

Outlander volgt het verhaal van Claire Randall. Ze is een gelukkig getrouwde verpleegster, die kort na de Tweede Wereldoorlog op mysterieuze wijze verdwijnt en ontwaakt in het Schotland van 1743. In deze onbekende en gevaarlijke wereld moet ze zien te overleven. Claire wordt uitgehuwelijkt aan Jamie Fraser, een moedige en charmante Schotse strijder, wat leidt tot een gepassioneerde affaire die haar wereld op zijn kop zet. Seizoen zeven van deze hitserie is nu te bekijken op Netflix.

2. Bridgerton: seizoen 3

In de serie volgen we de Bridgerton familie, geleid door moeder en weduwe Violet, samen met haar acht kinderen. Ze bevinden zich in de high society van negentiende-eeuws Londen en zijn allen op zoek naar de ideale huwelijkskandidaat. Seizoen drie richt zich op de avonturen van Colin Bridgerton en Penelope Featherington.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis kijken naar HBO Max en meer

Ben je klant bij Odido of is je toestel aan vervanging toe? Bij het afsluiten van een Unlimited Plus-abonnement bij Odido spaar je Odido Extra-punten. Deze punten kun je inwisselen voor één gratis streamingdienst naar keuze. Zo profiteer je niet alleen van onbeperkt internet, maar ook van een gratis streamingdienst. Bij een Unlimited Premium-abonnement heb je zelfs de keuze uit drie gratis streamingdiensten.

Je kunt kiezen uit de volgende opties:

Videoland

Amazon Prime

HBO Max

Podimo

Voor alle Games of Thrones-fans is HBO Max zeker een aanrader. Daar zijn namelijk nieuwe afleveringen te zien van House of the Dragon. Deze serie is gebaseerd op diverse werken van George R.R. Martin. Het vertelt over de avonturen van de familie Targaryen door de eeuwen heen, vanaf de Doom of Valyria tot aan de verovering van de Zeven Koninkrijken van Westeros door Aegon I Targaryen. Het nieuwe seizoen is net begonnen, dus bekijk snel de beste deal!

12 maanden streaming cadeau bij Ziggo

Ben je op zoek naar een nieuwe internet- en tv-provider? Ziggo heeft een fantastische aanbieding voor je: als welkomstcadeau krijg je de eerste twaalf maanden gratis een streamingdienst naar keuze. Sportliefhebbers kunnen kiezen uit het ESPN Compleet-pakket of het Ziggo Sport Totaal-pakket. Voor film- en serieliefhebbers zijn er diverse opties beschikbaar, waaronder Skyshowtime, HBO Max, Disney+ en Film1.

Nieuw en zeker een aanrader op Disney+ is de serie Tracker, waarin we Colter Shaw als een eenzame survivalspecialist volgen. Hij reist met zijn oude caravan door het land als een ‘beloningszoeker’. Shaw zet zijn deskundige opsporingsvaardigheden in om burgers en wetshandhavers te assisteren bij het oplossen van uiteenlopende mysteries. Tegelijkertijd worstelt hij met zijn eigen verscheurde familieachtergrond.