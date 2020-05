Moederdag: 9 gadgets en andere cadeautips voor onder de 50 euro

Zondag 10 mei is het weer Moederdag, een perfect moment om je moeder een leuk cadeau te geven. iPhoned heeft de leukste cadeaus tot 50 euro voor jou op een rij gezet.



Moederdag 2020: dit zijn de tofste cadeaus voor een Apple-fan

Je kunt natuurlijk aan komen zetten met een prachtig boeket, een heerlijk ontbijt of iets anders leuks voor Moederdag. Je kunt echter ook denken aan een leuke gadget of bijvoorbeeld een abonnement op een streamingdienst.

Met zo’n abonnement kan niet alleen moeders genieten van toffe series, films of documentaires, maar jijzelf natuurlijk ook. Dat terzijde, hieronder hebben we verschillende leuke cadeaus voor deze speciale dag op een rijtje gezet.

1. Xiaomi Mi Band 4

De Xiaomi Mi Band 4 is een fitnesstracker met een klein kleurenscherm. Zo zie je snel informatie zoals de tijd, datum of het aantal gezette stappen. Ook binnenkomende notificaties zie je in een oogopslag. Je gebruikt deze activiteitentracker in combinatie met je smartphone en de Mi Fit-app.

Via die applicatie zie je nog meer info over je work-outs, hoe je geslapen hebt en meer. Het apparaatje is waterdicht, zodat douchen of zelfs zwemmen geen enkel probleem is. Het horloge laadt je op via een kabeltje. Zodoende kun je weer twee of drie weken vooruit zonder de wearable op te hoeven laden. Hij is bovendien een heel stuk goedkoper dan de goedkoopste Apple Watch.

2. Het perfecte iPhone-hoesje

Heeft je moeder een mooie iPhone, maar is het hoesje niet je van het? Voor elke smartphone bestaan er verschillende soorten hoesjes, waardoor jij altijd de perfecte vindt.

Is een flipcover misschien wat voor je moeder, waardoor ze gelijk wat pasjes mee kan nemen? Misschien is een simpele bumper al genoeg of juist een hoesje met een trendy design? Daarnaast is het mogelijk om natuurlijk een geheel eigen design te ontwerpen met een mooie foto of zelf gekozen afbeelding. Succes!

3. Google Chromecast

De Chromecast van Google is een gadget die van je televisie een slimmer apparaat maakt. Steek ‘m in een vrije hdmi-poort van je tv en speel vervolgens allerlei muziek, films of series af.

Zo kun je genieten van bijvoorbeeld Spotify of Netflix, maar ook van NPO Start, Disney Plus of YouTube. Al met een gadget die in elk huishouden aanwezig moet zijn en een leuke gadget voor Moederdag 2020. De Chromecast werkt bovendien goed samen met de iPhone, iPad en Mac.

4. Abonnement voor Disney Plus

Disney Plus is de streamingdienst van Disney en voor een vast bedrag per maand kun jij onbeperkt genieten van allerlei avonturen. Naast allerlei Disney-klassiekers en nieuwe films, kijk je er ook documentaires van bijvoorbeeld National Geographic.

Ook zijn steeds meer exclusieve titels én alle Star Wars-films bij Disney Plus te vinden. Misschien is je moeder daar geen fan van, maar dan kijk jij ze toch gewoon via je eigen profiel?

5. Powerbank

Gebruikt moeders haar toestel regelmatig om een WhatsAppje te sturen, Facebook te checken of een foto te maken? De accu moet dan wel genoeg power hebben en stopcontacten zijn er niet altijd en overal. Een powerbank, oftewel draagbare accu, is dan misschien wel een leuk cadeau voor Moederdag.

Je hebt ze in allerlei soorten en maten en ook qua specificaties moet je even goed kijken wat voor jouw moeder de beste keuze is. Daarnaast kun je er vaak andere apparaten mee opladen, zoals wearables of een tablet.

6. Google Nest Mini

De Google Nest Mini is een kleine, maar slimme speaker met de Google Assistent. Zo checkt je moeder snel het weer, zet ze iets op de booschappenlijst of zoekt ze wat op via Google. Ook kan ze bijvoorbeeld haar afspraken van die dag laten voorlezen of apparatuur bedienen.

Daarnaast kun je er ook makkelijk en snel muziek mee afspelen van bijvoorbeeld Spotify of YouTube Music. Het apparaatje past in elk design en is eventueel op te hangen aan een muur of kast. Al met al is de Google Nest Mini zeker het overwegen waard voor Moederdag. Ook dit apparaat van Google kun je gewoon instellen en gebruiken met een iPhone of iPad.

7. Een (draadloze) oplader

Heeft je moeder een iPhone die draadloos opladen ondersteunt (zoals de iPhone 8 of nieuwer en de iPhone SE 2020), dan is dit een praktisch en leuk cadeau om te geven. Zo kun je denken aan laders waarop je de smartphone legt, maar ook verticale houders, waar je ‘m inzet en kunt gebruiken als digitale fotolijst of wekker.

8. Oordopjes

Even wegzwijmelen bij haar favoriete muziek of even ontsnappen van werk of de kinderen? Met een mooi setje oordopjes maak je haar misschien best wel blij. Headsets heb je ook in allerlei soorten en maten.

Tevens kun je ook kiezen om oordopjes met bluetooth aan te schaffen, die je bovendien in allerlei varianten kunt kopen. Misschien is ze bijvoorbeeld wel op zoek naar een setje om te gebruiken tijdens het sporten? Al met al is er genoeg keuze in ‘headsetland’!

9. Abonnement voor Amazon Prime Video

Ook kun je een abonnement overwegen op Amazon Prime Video, want dat is inmiddels ook officieel in Nederland verkrijgbaar. Dit is de meest betaalbare grote streamingdienst en genieten doe je daar ook van films, series en documentaires.

Ook bij Prime Video is het mogelijk om verschillende profielen aan te maken. Zo kun je misschien de kosten wel delen met andere leden van het gezin of de familie, zodat iedereen voor slechts een paar euro kan genieten van alles via deze dienst.

