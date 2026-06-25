Deze gewilde mini-airco maakt je (slaap)kamer pas écht lekker koel

Een kleine kamer of een camper kan in de zomer snel veranderen in een sauna. Deze compacte airco maakt je ruimte weer leefbaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze gewilde mini-airco maakt je slaapkamer pas écht lekker koel

Dit jaar is het ontzettend warm. En met een standaard ventilator red je het simpelweg niet meer, want die blaast vooral warme lucht van links naar rechts. De Qlima QSplitMini (599 euro) pakt het slimmer aan, want dit is een compacte split-airco die écht koelt.

Wees er wel snel bij. Want op dit moment raken veel airco’s snel uitverkocht. Is de airco er niet meer? Bekijk hier de alternatieven!

Wat is een split-airco?

Maar wat is een split-airco eigenlijk? Deze airco bestaat uit twee delen. Eén deel staat binnen en blaast koude lucht de ruimte in. Het andere deel hangt buiten en voert de warme lucht af.

Voor- en nadelen van een split-airco

Deze Qlima wordt veel gebruikt in campers en caravans. Logisch ook, want ook daar kan het in de zomer flink warm worden. Maar hij is niet alleen handig voor op vakantie. Ook in een kleine slaapkamer, werkkamer, zolderkamer of tuinhuisje kan deze airco prima van pas komen. Verwacht alleen niet dat je er een grote woonkamer ijskoud mee maakt. Daar is hij simpelweg net iets té compact voor.

De Qlima heeft een koelvermogen van 5000 BTU. Dit geeft aan hoeveel warmte een airco uit de ruimte kan halen. Hoe hoger het aantal BTU, hoe groter de ruimte die je kunt koelen. Met 5000 BTU zit je goed voor kleinere ruimtes. Denk aan een camper, caravan of kamer tot ongeveer 20 vierkante meter.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een groot voordeel is dat je geen enorme installatie in huis haalt. De Qlima is compact, relatief makkelijk te plaatsen en neemt weinig ruimte in. En omdat de buitenunit buiten hangt, blijft het binnen rustiger dan bij veel mobiele airco’s het geval is.

Er zijn uiteraard ook wat nadelen. Je moet wel plek hebben voor de buitenunit en hij is vooral bedoeld voor kleine ruimtes. Ook kost hij vaak wel wat meer dan dan een standaard mobiele airco. Maar daardoor is de koeling wel vaak beter.