Zo krijg je tijdelijk Microsoft Office op je Mac voor minder dan 50 euro (ADV)

Er komt een tijd in iedereens leven dat je Microsoft Office nodig hebt, maar normaal gezien is dit een prijzig pakket. Tijdelijk doe je dat veel goedkoper, want momenteel scoor je de versie uit 2021 voor minder dan 50 euro!

Microsoft Office voor Mac voor slechts 49,99 euro

Microsoft Office is onmisbaar voor bijna iedere volwassene op de Mac(Book). In theorie kan je zonder programma’s als Word en Excel. Wil je echter bepaalde taken gedaan krijgen op je Mac-set up, dan heb je deze tools nodig.

Het probleem is echter dat deze programma’s best duur kunnen zijn. Vooral als je kiest voor de nieuwste versie, dan ben je genoodzaakt om een abonnement te nemen. Bij GoDeal24 scoor je de één na nieuwste versie uit 2021 flink voordeliger. Voor een levenslange licentie betaal je er namelijk slechts 49,99 euro, terwijl dit voorheen 249 euro kostte.

Dit zit inbegrepen in Microsoft Office 2021

Betaal eenmalig en je hebt direct toegang tot de hele suite. Hierin zit Word, zodat je mooi verzorgde documenten maakt. Gebruik Excel voor complete spreadsheets en PowerPoint om duidelijke presentaties te maken.

In Outlook houd je jouw mailbox geordend en weet je precies welke afspraak je wanneer hebt dankzij de agenda. De basis versie van Teams zet je in om samen te werken met je collega’s en notities en gedachtekronkels noteer je in OneNote. Dat betekent geen post-its meer die je toch kwijtraakt.

Kortom: alles wat je als Mac-gebruiker nodig hebt in het dagelijkse werkleven. Het gaat overigens om de Home & Business-variant, dus het werkt perfect voor kleine bedrijven en freelancers maar ook studenten en gezinnen.

Zo werkt het downloaden

Bestel via de link op GoDeal24 en je ontvangt direct een mailtje met instructies. Je download Office 2021 via de officiële website van Microsoft. Vervolgens gebruik je de licentiecode die je in je inbox krijgt om de software te activeren. Daarna kan je meteen aan de slag! Je ontvangt ook gewoon alle updates als je macOS 13, 14 of 15 hebt.

Heb je een Windows-laptop? Dan is er ook een goede aanbieding te vinden! Voor Microsoft Office Professional 2021 betaal je slechts 31,25 euro. Profiteer snel van deze actie.

Nog veel meer goede Office-aanbiedingen op GoDeal24

Heb je liever een ander Office-pakket? Die zijn ook goedkoper te vinden bij GoDeal24. We zetten ze hieronder voor je op een rijtje.

Bovendien krijg je 62 procent korting met de code MAC62 op bundels met Windows en Office 2021 Pro. Let op dat deze niet te installeren zijn op je Mac.

Dit is GoDeal24

De software die je koopt op GoDeal24 is flink afgeprijsd en dat komt doordat de webwinkel hun aanbod in bulk inkoopt van bedrijven. Voor de licenties verkocht worden, worden ze uitgebreid gecheckt of ze goed werken. Heb je hulp nodig bij het activeren, dan staat GoDeal24 24/7 voor je klaar via de klantenservice op het volgende mailadres: service@godeal24.com. Op TrustPilot ontvangt de webwinkel een score van 4,8 uit 5!