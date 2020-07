Merken Mania bij MediaMarkt: alles voor de echte Apple-fan (ADV)

Merken Mania bij MediaMarkt is weer begonnen! Vanaf 27 juli t/m 2 augustus 2020 kun je profiteren van flinke kortingen op diverse Apple-producten. Wij hebben de aanbiedingen voor je op een rijtje gezet!

Alle iPhone 11 aanbiedingen op rij

Tijdens Merken Mania bij MediaMarkt kun je de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max met flinke korting op de kop tikken.

iPhone 11

De iPhone 11 is in wel zes verschillende kleuren verkrijgbaar: zwart, wit, rood, groen, geel en paars. Daarbij zijn er drie opslagvarianten beschikbaar: 64GB, 128GB en 256GB. Het toestel heeft goede hardware en met een volle accu kom je gemakkelijk een volledige dag door. Verder heeft de iPhone 11 twee camera’s achterop: een normale lens en een groothoeklens voor extra wijde foto’s. Op de voorkant zit een selfiecamera van 12 megapixel.

De iPhone 11 is nu in prijs verlaagd, In plaats van 809 euro betaal je nu 769 euro. Bestel jouw favoriete iPhone 11 (64GB) nu met 40 euro korting:

iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max

Als je liever een luxere uitvoering van de iPhone 11 wil bemachtigen, kun je kiezen voor de iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max. Op deze toestellen ontvang je tijdens Merken Mania wel 84 euro korting.

De iPhone 11 Pro is beschikbaar in vier kleuren en de iPhone Pro Max in twee kleuren. Apple focust met de iPhone 11 Pro (Max) duidelijk op de dingen die er toe doen: de accuduur, prestaties en camera zijn van topkwaliteit. Vooral de camera is mede dankzij de nachtmodus erg indrukwekkend. Apple heeft de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max uitgerust met een normale lens, telelens en ultragroothoeklens.

De iPhone 11 Pro 64GB is nu verkrijgbaar van 1149 euro voor 1065 euro:

Ook de iPhone Pro Max 64GB bestel je nu met 84 euro korting: van 1249 euro nu voor 1165 euro:

Merken Mania bij MediaMarkt

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk het volledige aanbod van Apple-producten bij MediaMarkt.

MediaMarkt is een geautoriseerde Apple-reseller en je profiteert bij je bestelling van alle MediaMarkt-voordelen. Toch nog vragen? In alle 50 winkels is een Apple-specialist aanwezig die al je vragen kan beantwoorden!

