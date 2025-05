Nieuw bij MediaMarkt: goedkoop sim only-abonnement en gratis cloudopslag

MediaMarkt heeft Let’s Go Mobile gelanceerd: voordelige sim only-abonnementen op het KPN-netwerk. Kies je bundel, profiteer van tijdelijke korting en krijg gratis onbeperkte cloudopslag. iPhoned laat zien hoe het werkt.

MediaMarkt sim only: 50 procent korting en gratis cloudopslag

MediaMarkt heeft sinds kort haar eigen sim only-aanbod gelanceerd onder de naam Let’s Go Mobile. Hiermee biedt MediaMarkt scherpe sim only-abonnementen aan voor iedereen die graag flexibel en voordelig wil bellen, sms’en en internetten.

Je profiteert nu van 50 procent korting gedurende zes maanden bij een tweejarig abonnement. Kies je voor een éénjarig abonnement, dan ontvang je drie maanden 50 procent korting. Daarbovenop krijg je er iets extra’s bij: gratis onbeperkte cloudopslag via Let’s Go Cloud, handig voor al je foto’s, video’s en documenten.

Maar liefst 6 maanden met 50 procent korting

Bij MediaMarkt kun je ook kiezen voor een tweejarig sim only-abonnement via Let’s Go Mobile. Je hebt hierbij de keuze uit 4 GB, 11 GB, 16 GB of 20 GB data, gecombineerd met 200 minuten/sms of onbeperkt bellen en sms’en.

Als je nu overstapt, profiteer je van een tijdelijke actie waarbij je de eerste zes maanden 50 procent korting krijgt op je maandbedrag. Ideaal voor wie langere tijd voordelig wil bellen, sms’en en internetten.

Aantal GB Minuten/Sms Looptijd Actieprijs Normale prijs 4 GB 200 24 maanden €3,75 €7,50 11 GB 200 24 maanden €5 €10 16 GB 200 24 maanden €6 €12 20 GB 200 24 maanden €7 €14 4 GB Onbeperkt 24 maanden €4,75 €9,50 11 GB Onbeperkt 24 maanden €6 €12 16 GB Onbeperkt 24 maanden €7 €14 20 GB Onbeperkt 24 maanden €8 €16

Kies jouw sim only bundel en betaal tijdelijk minder

Bij MediaMarkt kun je nu kiezen uit verschillende sim only-abonnementen met een looptijd van één jaar. Je hebt de keuze uit 4 GB, 11 GB, 16 GB of 20 GB data, in combinatie met 200 minuten/sms of onbeperkt bellen en sms’en.

Tijdelijk ontvang je de eerste 3 maanden 50 procent korting op je maandbedrag. Zo profiteer je van een voordelig en flexibel abonnement dat past bij jouw gebruik.

Aantal GB Minuten/sms Looptijd Actieprijs Normale prijs 4 GB 200 12 maanden €4,25 €8,50 11 GB 200 12 maanden €5,50 €11 16 GB 200 12 maanden €6,50 €13 20 GB 200 12 maanden €7,50 €15 4 GB Onbeperkt 12 maanden €5,25 €10,50 11 GB Onbeperkt 12 maanden €6,50 €13 16 GB Onbeperkt 12 maanden €7,50 €15 20 GB Onbeperkt 12 maanden €8,50 €17

Gratis onbeperkt cloudopslag bij je sim only-abonnement

Let’s Go Cloud is de cloudopslagdienst die je gratis ontvangt bij een sim only-abonnement van Let’s Go Mobile van MediaMarkt. In tegenstelling tot iCloud, waar je na 5 GB opslag moet bijbetalen, krijg je bij Let’s Go Cloud onbeperkte opslag zonder extra kosten. Dat maakt het een aantrekkelijke optie voor wie veel foto’s, video’s en bestanden wil bewaren zonder zich zorgen te maken over opslaglimieten. Bovendien werkt Let’s Go Cloud platformonafhankelijk en is het toegankelijk via iOS, Android, Windows en Mac – ideaal als je verschillende apparaten gebruikt.

Als je op zoek bent naar een betaalbare én ruime opslagoplossing, is Let’s Go Cloud een slimme keuze, zeker in combinatie met de voordelige sim only-abonnementen van MediaMarkt.

Dit wil je weten over sim only van MediaMarkt

MediaMarkt is sinds kort actief als mobiele provider onder de naam Let’s Go Mobile en biedt daarmee een reeks sim only-abonnementen aan. Klanten kunnen kiezen uit databundels van 4 GB, 11 GB, 16 GB of 20 GB, gecombineerd met 200 belminuten/sms’jes of onbeperkt bellen en sms’en.

De abonnementen zijn beschikbaar met een looptijd van 12 of 24 maanden en maken gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk, wat zorgt voor goede dekking en stabiele internetsnelheid in heel Nederland.

Wat Let’s Go Mobile extra aantrekkelijk maakt, is de tijdelijke welkomstkorting en de gratis onbeperkte cloudopslag via Let’s Go Cloud, zodat je veilig al je bestanden, foto’s en video’s kunt bewaren.