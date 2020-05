Bestel de iPhone 11 64GB nu met flinke korting bij MediaMarkt (ADV)

Ben jij op zoek naar een bestemming voor je vakantiegeld nu we niet écht op vakantie kunnen? Dan heeft MediaMarkt exact wat je nodig hebt! MediaMarkt heeft de iPhone 11 van 64GB nu extra scherp geprijsd.

Haal alles uit je vakantiegeld

Nu we ons vakantiegeld niet kunnen besteden aan verre reizen in verband met het coronavirus, kunnen we het wel besteden aan andere leuke dingen. Ben je bijvoorbeeld al een tijdje op zoek naar een nieuwe telefoon? Dan is dit een goed moment om er een aan te schaffen! MediaMarkt heeft exact wat je nodig hebt.

De iPhone 11 met 64GB opslagruimte is nu extra scherp geprijsd zodat je alles uit je vakantiegeld kunt halen! Alle kleuren van de iPhone 11 64GB zijn nu verkrijgbaar voor slechts 756 euro. Het toestel is beschikbaar in zes verschillende kleuren: zwart, wit, groen, geel, paars en rood.

Bekijk het volledige iPhone 11 aanbod bij MediaMarkt:

Bekijk het MediaMarkt iPhone 11 aanbod ->

Waarom kiezen voor de iPhone 11

De iPhone 11 is verkrijgbaar sinds 20 september 2019 en was het nieuwe standaard instapmodel van Apple. Met goede hardware en een mooi design zoals we van Apple gewend zijn een erg gewild en populair toestel.

Design

De iPhone 11 is wat robuuster dan zijn voorgangers. Volgens Apple wordt er gebruik gemaakt van ‘het sterkste glas ooit in een smartphone’. De iPhone 11 heeft een randloos 6,1 inch scherm met een notch voor de selfiecamera. De achterkant van het toestel is van glas wat zorgt voor een luxere uitstraling. Verder is het toestel waterdicht en verkrijgbaar is zes verschillende kleur. Er is dus altijd een kleur is die bij jou past!

Camera’s

De iPhone 11 is voorzien van een primaire 12 megapixel camera. Daarbij heeft het toestel niet één maar twee camera’s op de achterkant. Hierdoor kan je veelzijdige foto’s maken. Zo kan je bijvoorbeeld portretfoto’s maken met een onscherpe achtergrond.

De frontcamera met een resolutie van 12 megapixel zorgt voor scherpe selfies. Daarbij kun je dankzij de groothoeklens een veel groter gebied in één foto vastleggen. Wat betreft video’s zit je met de iPhone 11 ook goed. De camera kan 4K video opnemen met 60fps.

Hardware

De iPhone 11 heeft een grote accu waarmee je het toestel met gemak een volle dag kunt gebruiken. Uiteraard ligt het wel aan de manier waarop je het toestel gebruikt. Als je veel aan het gamen bent en video’s kijkt, doe je waarschijnlijk iets minder lang met één accu.

Verder heeft de iPhone 11 de krachtige A13-chip. Deze chip is energiezuinig en werkt sneller dan voorloper. Daarbij wordt dezelfde chip ook gebruikt in de duurdere iPhone 11 Pro en Pro Max.

De iPhone 11 heeft standaard 64GB opslagruimte, hiermee kunnen de meeste smartphone gebruikers prima uit de voeten. Mocht dit niet genoeg zijn is de iPhone 11 ook verkrijgbaar met 128GB en 256Gb aan opslag.

Bestel de iPhone 11 met 64GB opslag bij MediaMarkt

Is de iPhone 11 iets voor jou? Bekijk dan snel de aanbiedingen bij MediaMarkt. De iPhone 11 met 64GB aan opslagruimte is nu verkrijgbaar voor 756 euro in plaats van de adviesprijs van 806 euro. Bestel het toestel nu met 53 euro korting.

Of bekijk alle iPhone 11 aanbiedingen bij MediaMarkt:

Bekijk het volledige MediaMarkt iPhone 11 aanbod ->

MediaMarkt is een geautoriseerde Apple reseller, profiteer bij je bestelling van alle MediaMarkt voordelen. Toch nog vragen? In alle 50 winkels vind je een Apple-specialist die al je vragen kan beantwoorden!

Tijdelijk extra korting op de iPhone 11:

✔Lange accuduur en razendsnelle prestaties

✔100 dagen bedenktijd | achteraf betalen

✔ Nu 53 euro korting!

Meer info Bekijk aanbieding