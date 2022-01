MediaMarkt btw-dagen zijn begonnen: de beste deals voor Apple-gebruikers

De jaarlijkse MediaMarkt btw-dagen zijn weer gestart. Dat betekent ruim 17 procent korting op duizenden artikelen, van tv’s tot speakers en koelkasten. Check hier het handige overzicht.

MediaMarkt btw-dagen 2022: check de beste aanbiedingen

Om januari op een goede manier af te sluiten, organiseert MediaMarkt traditioneel de btw-dagen: tijdens deze dagen betaal je tijdelijk geen btw en krijg je dus flinke korting op je aankoop.

De actie loopt vanaf nu tot en met zondag 30 januari 23:59 uur. In deze periode is het soms lastig om fysiek naar de winkel te gaan, maar de webshop is uiteraard 24 uur per dag beschikbaar. Er doen veel producten mee, maar er is ook een lijstje met apparaten die uitgesloten zijn.

Daar hoort Apple helaas ook dit jaar weer bij, al kun je wel je voordeel doen met HomeKit-producten, een nieuwe wearable of een nieuwe oortjes voor je iPhone.

Geen 21 procent korting, maar 17,36 procent

Je betaalt tijdelijk geen BTW, maar dat betekent niet dat je 21 procent korting krijgt, zoals veel mensen denken. De uiteindelijk korting betreft namelijk 17,36 procent.

Voorbeeld: kost een product 242,00 euro, dan bestaat die prijs uit 200 euro voor het product en nog eens 42,00 euro aan BTW (21 procent). Tijdens de actieperiode betaalt MediaMarkt die 42,00 euro; een korting van 17,36 procent op het totaalbedrag van 242 euro.

Koptelefoon en oordopjes

De AirPods 3 ga je helaas niet met korting vinden, maar er zijn genoeg andere oordopjes die je wel met korting kunt krijgen. Daarnaast vind je ook populaire noise cancelling-koptelefoons van Bose tot reguliere koptelefoons. Wat audio betreft zijn er genoeg producten om uit te kiezen tijdens de MediaMarkt btw-dagen. Ben je dus nog op zoek naar een nieuwe (goede) koptelefoon, dan zijn dit de dagen om er je voordeel mee te doen.

Koptelefoons in de aanbieding:

Oordopjes in de aanbieding:

Smart Home

Steeds meer producten ondersteunen het HomeKit-platform van Apple, waaronder de lampen van Philips. Smart home wordt dan ook steeds populairder en het aanbod bij MediaMarkt wordt ieder jaar groter. Heb je dus wat slimme lampen nodig of een slimme deurbel om te zien wie er voor je deur staat? Check dan het onderstaande overzicht!

Smart Home-apparaten in de aanbieding

Wearables

De Apple Watch mag dan buiten de boot vallen, maar merken als Garmin, FitBit en Samsung doen wel gewoon mee met de actie van MediaMarkt. Vooral de Fitbit is al jaren een populair alternatief voor de Apple Watch, die je ook gewoon prima met je iPhone kunt gebruiken.

Wearables in de aanbieding

Draadloze speakers

Speakers kun je nooit genoeg hebben, zeker niet als ze van kwalitatief goede merken als Sonos, JBL of Sony afkomstig zijn. MediaMarkt heeft tal van grotere en kleinere speakers in de aanbieding. Leuk voor een festival, op vakantie of gewoon voor in je huis.

Draadloze speakers in de aanbieding

MediaMarkt btw-dagen: let op!

Zoals gezegd loopt deze actie van 24 tot en met 30 januari. Hierbij geldt een op = op regel. Wacht dus niet al te lang met twijfelen of je die ene aanbieding wel of niet koopt. Voor je het weet zit de winkel door zijn voorraad heen en kun je niet meer online bestellen. De enige optie die je dan nog hebt, is controleren of een winkel het apparaat nog op voorraad heeft.