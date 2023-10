De beste iPhone 15 Pro (Max) hoesjes met MagSafe (ADV)

Je nieuwe iPhone 15 wil je natuurlijk zo goed mogelijk beschermen, want een val of krasje zit in een klein hoekje. Ontdek alles over de hoesjes met MagSafe-ondersteuning van Mous.

Bescherming voor je iPhone 15 (Plus) of 15 Pro (Max)

Ben jij één van de gelukkigen die al met een iPhone 15 kan pronken? Dan wil je natuurlijk ook de beste bescherming voor je model. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje en schade is zonde van je dure toestel.

Of je nou de iPhone 15 (Plus) of 15 Pro (Max) in je broekzak hebt, de MagSafe ondersteunende hoesjes van Mous zorgen voor extreme valbescherming. Wij vertellen je over de beste hoesjes voor je nieuwe iPhone.

Ontdek de Limitless 5.0 Case

De Limitless 5.0 hoesjes van Mous hebben allemaal MagSafe-ondersteuning, zodat je gebruik kan blijven maken van deze handige technologie. Het zorgt namelijk voor efficiënter draadloos opladen, omdat je iPhone precies aansluit op de MagSafe-oplader. Niets van de elektriciteit gaat verloren en je telefoon is zo snel mogelijk opgeladen. Je zet de technologie echter ook in om je iPhone op de telefoonhouder te zetten of een pashouder achterop te plakken.

In aanvulling op het handige MagSafe, zorgen de hoesjes er ook voor dat jouw nieuwste aanwinst zo veilig mogelijk is. De AiroShock™-technologie van Mous absorbeert zonder moeite de schok van de val. Verder is hij gemaakt van stevig materiaal en zijn er beschermende elementen in het ontwerp opgenomen.

Denk aan verhoogde randen en een extra rand rondom het camera-eiland. De Limitless 5.0 Case is in verschillende uitvoeringen beschikbaar: twee houtlooks (walnoot en bamboe), blauw, groen, silver pearl, zwart leer, zwart met witte spetters en een stoere zwarte print.

Ontdek de Clarity 2.0 Case

Je hebt vast vaker een transparant hoesje om je iPhone gehad die na een tijdje niet meer zo transparant was, maar een gelige kleur aannam. Met de Clarity 2.0 case heb je daar geen last meer van. Bovendien is-ie ook uitgerust met MagSafe-ondersteuning en de genoemde AiroShock™-technologie.









Zo profiteer je van extreme valbescherming én is die mooie kleur die je uitkoos voor je nieuwe aanwinst altijd te zien. Om ook de case zo lang mogelijk mooi te houden, heeft hij een speciale coating die krassen tegengaat. Bovendien is er aan beide kanten de mogelijkheid om een koord te bevestigen. Naast de transparante uitvoering, is hij ook verkrijgbaar in een iriserende kleur.

Ontdek alle producten van Mous

Heb jij geen iPhone 15, maar de iPhone 14 Pro of een ander model? Ook dan ben je bij Mous aan het juiste adres. Het merk maakt namelijk al jaren stevige hoesjes en beschermt ook je oudere iPhones bij een val. Verder hebben ze naast de beschermende hoesjes ook screenprotectors, wallet cases en nog veel meer! Ontdek snel alle producten van Mous.