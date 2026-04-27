Deze provider is recent uitgeroepen tot beste en kost slechts 1 euro

Het is weer maandag en dat betekent: Magic Monday bij Belsimpel! Tot en met 29 april scoor je wel heel voordelig een sim only bij de beste sim only aanbieder van dit moment. Hieronder vertellen we je er meer over.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday: sim only voor slechts 1 euro

50Plus Mobiel is door Keuze.nl uitgeroepen tot de beste sim‑only‑provider van 2026. In het onafhankelijke onderzoek behaalde de provider de hoogste plaats met een score van 8,6, waarmee het beter scoort dan onder meer Hollandsnieuwe en Youfone.

Daar komt nu een extra aantrekkelijke actie bij. Bij een tweejarig abonnement betaal je bij 50Plus Mobiel tijdelijk de eerste twaalf maanden slechts 1 euro per maand voor je sim only. Daarnaast profiteer je van extra voordelen, zoals extra data en gratis onbeperkt bellen en sms’en. Deze actie is geldig voor alle tweejarige sim‑onlyabonnementen. Wees er op tijd bij, want de actie loopt slechts tot woensdag 29 april.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geldig op alle bundels van 5GB tot 75GB

Hieronder hebben we alle beschikbare abonnementen inclusief korting overzichtelijk voor je op een rij gezet, zodat je snel de bundel kunt kiezen die het beste aansluit bij jouw wensen en behoeften.

Bundel Gem. p/mnd Regulier tarief Actietarief 5GB &

onbeperkt bellen/sms 3,75 euro 6,50 euro 1 euro p/mnd

(12 maanden) 10GB &

onbeperkt bellen/sms 4,25 euro 7,50 euro 1 euro p/mnd

(12 maanden) 25GB &

onbeperkt bellen/sms 5 euro 9 euro 1 euro p/mnd

(12 maanden) 45GB &

onbeperkt bellen/sms 5,50 euro 10 euro 1 euro p/mnd

(12 maanden) 55GB &

onbeperkt bellen/sms 6 euro 11 euro 1 euro p/mnd

(12 maanden) 75GB &

onbeperkt bellen/sms 7,50 euro 14 euro 1 euro p/mnd

(12 maanden)

Ook voordeel op alle eenjarige abonnementen

Kies je liever voor een abonnement met een looptijd van één jaar? Dat is natuurlijk ook mogelijk. Dan profiteer je weliswaar niet van de tijdelijke actie, maar krijg je wel elke maand extra MB’s bovenop je standaarddata.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit wil je weten over 50Plus Mobiel

50Plus Mobiel is een mobiele provider die draait op het Vodafone‑netwerk. Hierdoor profiteer je in Nederland van het beste bereik, zowel in steden als op het platteland. De provider richt zich voornamelijk op klanten die op zoek zijn naar duidelijke en overzichtelijke abonnementen.

Je kiest tussen een looptijd van 12 of 24 maanden, met een vaste maandprijs gedurende de hele periode. De klantenservice is telefonisch bereikbaar en via e‑mail, en staat bekend om snelle en vriendelijke hulp. In combinatie met de hoge scores in de onafhankelijke test van Keuze.nl is 50Plus Mobiel een solide en betaalbare keuze voor wie een betrouwbaar mobiel abonnement zoekt.