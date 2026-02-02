Exclusief vandaag: onbeperkt internet van Odido voor 14,58 euro

Wil je onbeperkt internet voor je iPhone zonder je zorgen te maken over je databundel? Dan is deze deal van vandaag perfect. Bij Belsimpel krijg je 250 euro cashback wanneer je een sim only met onbeperkt data van Odido afsluit. Hierdoor betaal je voor het goedkoopste pakket gemiddeld slechts 14,58 euro per maand.

Magic Monday bij Belsimpel

De actie is simpel: sluit je vandaag een Odido sim only af met onbeperkt internet, dan krijg je 250 euro cashback. Het goedkoopste pakket, Unlimited Start, kost normaal 25 euro per maand. Met de cashback van 250 euro verspreid over de contractperiode kom je uit op 14,58 euro per maand.

Let wel op: bij Unlimited Start krijg je een internetsnelheid van maximaal 20 Mbit/s. Voor de meeste iPhone activiteiten zoals WhatsApp, Instagram en Netflix is dit prima. Wil je sneller internet, dan kun je kiezen voor een van de andere bundels die ook meedoen met de actie.

Deze aanbieding is er alleen vandaag, op maandag 2 februari 2026. Wees er dus snel bij!

Alle bundels met prijzen na cashback

Kies je voor Unlimited Plus of Premium? Dan krijg je gratis toegang tot streamingdiensten. Bij Plus krijg je er één naar keuze, zoals HBO Max, Amazon Prime of Videoland. Bij Premium zijn het er drie, met extra opties zoals SkyShowtime en Viaplay. Hier zie je wat je betaalt na de 250 euro cashback:

Unlimited Start (20 Mbit/s): 14,58 euro per maand

(20 Mbit/s): 14,58 euro per maand Unlimited Basis (400 Mbit/s): 22,08 euro per maand

(400 Mbit/s): 22,08 euro per maand Unlimited Snelst (1 Gbit/s): 24,58 euro per maand

(1 Gbit/s): 24,58 euro per maand Unlimited Plus (700 Mbit/s + 1 extra): 27,08 euro per maand

(700 Mbit/s + 1 extra): 27,08 euro per maand Unlimited Premium (1 Gbit/s + 3 extra’s): 39,08 euro per maand

Extra korting met klantvoordeel

Heb je al vast internet of een mobiel contract op je adres? Dan krijg je nog meer korting. Bij Unlimited Start scheelt dit nog eens 5 euro per maand. Voor de snellere bundels is het zelfs 7,50 euro korting per maand. Daarnaast krijg je 5 euro korting per maand op je vaste internet.

Met klantvoordeel betaal je dan:

Unlimited Start : 9,58 euro per maand

: 9,58 euro per maand Unlimited Basis : 14,58 euro per maand

: 14,58 euro per maand Unlimited Plus: 19,58 euro per maand