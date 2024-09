Alleen vandaag: sim only van Simyo met 15GB data voor de helft van de prijs

Het is maandag en dat betekent dat het weer tijd is voor Magic Monday bij Belsimpel! Elke week staat er een nieuwe deal voor je klaar die je zeker niet wilt missen. Sluit je vandaag een sim only-abonnement af bij Simyo dan ontvang je 100 euro cashback.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

Elke maandag is het feest bij Belsimpel tijdens Magic Monday! Iedere week wacht een nieuwe verrassing: van gratis smartphones en flinke kortingen tot een extra voordelig sim only-abonnement. Alles is mogelijk!

Deze week is het de beurt aan Simyo: bij het afsluiten van een nieuw tweejarig sim-only abonnement met 15GB data krijg je maar liefst 100 euro cashback! Hierdoor betaal je slechts 5,83 euro per maand voor je abonnement. Wees er snel bij want deze deal is alleen vandaag geldig.

Alles over Simyo

Bij Belsimpel kun je een sim only-abonnement van één of twee jaar afsluiten bij Simyo, waarbij je zelf kiest hoeveel mobiele data je nodig hebt. Afhankelijk van je gebruik kun je kiezen uit 10 GB, 12 GB, 15 GB of 20 GB.

Bel of sms je veel? Dan kun je bij elke databundel kiezen tussen 200 minuten/sms of onbeperkt bellen en sms’en. Simyo-abonnementen zijn beschikbaar voor één of twee jaar, waarbij je met een tweejarig abonnement voordeliger uit bent.

Je maakt gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk. Wil je overstappen naar Simyo en je huidige nummer behouden? Dat kan eenvoudig geregeld worden bij het afsluiten van een nieuw sim only-abonnement.

Sim only voor de helft van de prijs bij Simyo

Sluit vandaag een tweejarig sim only-abonnement af bij Simyo met 15 GB data en ontvang 100 euro cashback! Hierdoor betaal je nog maar de helft van de prijs. Het abonnement kost normaal 10 euro per maand, maar met de cashback komt dat neer op slechts 5,83 euro per maand. Deze deal geldt alleen vandaag, dus wees er snel bij!