iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Zo scoor je een sim only met 10 GB voor 75 cent met 150 euro cashback

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
16 februari 2026, 10:00
1 min leestijd
Zo scoor je een sim only met 10 GB voor 75 cent met 150 euro cashback

Vandaag is het weer Magic Monday bij Belsimpel en dat betekent een fantastische deal die maar één dag geldig is. Sluit je vandaag een Lebara sim only af vanaf 10 GB, dan krijg je maar liefst 150 euro cashback en de eerste zes maanden 50 procent korting. Daardoor betaal je voor 10 GB data slechts 75 cent per maand.

Lees verder na de advertentie.

Zo werkt de Magic Monday deal

Bij Belsimpel is het elke maandag Magic Monday en vandaag ontvang je 150 euro cashback als je een Lebara sim only afsluit vanaf 10 GB data. Daarnaast krijg je de eerste zes maanden 50 procent korting op je maandprijs.

Door deze combinatie van cashback en korting kom je uit op slechts 75 cent per maand voor 10 GB data. Dat is ideaal voor je iPhone als je vooral wilt WhatsAppen, mailen en af en toe een filmpje wilt kijken. Meer data afsluiten kan natuurlijk ook.

Let op: Deze aanbieding geldt alleen op maandag 16 februari 2026. Wees er dus snel bij als je wilt profiteren.

Bekijk de actie

De berekening op een rijtje

Hoe kom je nu aan die 75 cent per maand? Belsimpel rekent het zo uit:

  • Eerste 6 maanden: 6 x 4 euro = 24 euro (met 50 procent korting)
  • Volgende 18 maanden: 18 x 8 euro = 144 euro
  • Totaal voor 2 jaar: 168 euro
  • Min 150 euro cashback = 18 euro
  • 18 euro gedeeld door 24 maanden = 75 cent per maand
Scoor 150 euro cashback

Meer data nodig voor je iPhone?

Heb je meer data nodig voor streaming en downloads? Lebara heeft ook bundels met meer data:

  • 15 GB: 2,50 euro per maand na cashback (normaal 10 euro)
  • 20 GB (en krijg gratis 20 GB extra): 3,38 euro per maand na cashback (normaal 11 euro)
  • 45 GB: 15,63 euro per maand na cashback (normaal 25 euro)

Alle bundels hebben een internetsnelheid van 75 Mbit/s. Voor 50 cent extra per maand kun je de snelheid verhogen naar 150 Mbit/s. Onbeperkt bellen kost 1 euro per maand meer.

Ontdek de actie

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Sim only

Bekijk ook

Exclusief vandaag: 2,79 euro voor sim only van Simyo

Exclusief vandaag: 2,79 euro voor sim only van Simyo

9 februari 2026

Exclusief vandaag: onbeperkt internet van Odido voor 14,58 euro

Exclusief vandaag: onbeperkt internet van Odido voor 14,58 euro

2 februari 2026

Zo betaal je slechts 1 euro voor je sim only van Hollandsnieuwe

Zo betaal je slechts 1 euro voor je sim only van Hollandsnieuwe

26 januari 2026

2,79 euro per maand voor sim only van Simyo met 10 GB data

2,79 euro per maand voor sim only van Simyo met 10 GB data

19 januari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren