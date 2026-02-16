Zo scoor je een sim only met 10 GB voor 75 cent met 150 euro cashback

Vandaag is het weer Magic Monday bij Belsimpel en dat betekent een fantastische deal die maar één dag geldig is. Sluit je vandaag een Lebara sim only af vanaf 10 GB, dan krijg je maar liefst 150 euro cashback en de eerste zes maanden 50 procent korting. Daardoor betaal je voor 10 GB data slechts 75 cent per maand.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo werkt de Magic Monday deal

Bij Belsimpel is het elke maandag Magic Monday en vandaag ontvang je 150 euro cashback als je een Lebara sim only afsluit vanaf 10 GB data. Daarnaast krijg je de eerste zes maanden 50 procent korting op je maandprijs.

Door deze combinatie van cashback en korting kom je uit op slechts 75 cent per maand voor 10 GB data. Dat is ideaal voor je iPhone als je vooral wilt WhatsAppen, mailen en af en toe een filmpje wilt kijken. Meer data afsluiten kan natuurlijk ook.

Let op: Deze aanbieding geldt alleen op maandag 16 februari 2026. Wees er dus snel bij als je wilt profiteren.

De berekening op een rijtje

Hoe kom je nu aan die 75 cent per maand? Belsimpel rekent het zo uit:

Eerste 6 maanden: 6 x 4 euro = 24 euro (met 50 procent korting)

Volgende 18 maanden: 18 x 8 euro = 144 euro

Totaal voor 2 jaar: 168 euro

Min 150 euro cashback = 18 euro

18 euro gedeeld door 24 maanden = 75 cent per maand

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer data nodig voor je iPhone?

Heb je meer data nodig voor streaming en downloads? Lebara heeft ook bundels met meer data:

15 GB : 2,50 euro per maand na cashback (normaal 10 euro)

: 2,50 euro per maand na cashback (normaal 10 euro) 20 GB (en krijg gratis 20 GB extra): 3,38 euro per maand na cashback (normaal 11 euro)

(en krijg gratis 20 GB extra): 3,38 euro per maand na cashback (normaal 11 euro) 45 GB: 15,63 euro per maand na cashback (normaal 25 euro)

Alle bundels hebben een internetsnelheid van 75 Mbit/s. Voor 50 cent extra per maand kun je de snelheid verhogen naar 150 Mbit/s. Onbeperkt bellen kost 1 euro per maand meer.