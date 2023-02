MacBook Pro 2021 enorm in prijs gedaald – 251 (!) euro goedkoper

Ben je op zoek naar een nieuwe MacBook en wil je niet gelijk de hoofdprijs betalen? Dan hebben we goed nieuws! De MacBook Pro 2021 is nu namelijk enorm in prijs gedaald. In dit artikel laat iPhoned zien hoe je deze deal in huis haalt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De MacBook Pro 2021 in het kort

De MacBook Pro 2021 werd in oktober 2021 gepresenteerd tijdens het Apple Event. Met deze nieuwe MacBook stapte Apple af van de controversiële keuze in 2016 om alle aansluitingen op de usb-c poort ná te verwijderen. Dit 2021-model is dan ook weer voorzien van een HDMI-poort en SD-kaartlezer.

Naast de vertrouwde specs is de laptop uitgerust met een XDR Retina-scherm. Dit scherm maakt gebruik van mini-led-technologie, een helderder display tot 1000 nits en een hogere verversingssnelheid tot 120 Hz. Deze MacBook Pro komt in een 14-inch en 16-inch variant en in de bekende kleuren spacegrijs en zilver. Je hebt daarbij de keuze uit een M1 Pro- of M1 Max-processor.

Maar had Apple niet recent de MacBook Pro 2023 gelanceerd? Klopt, maar deze is door de hoge prijs zeker niet zo’n goede deal als de 2021-versie. De MacBook Pro 2021 is misschien wel een fractie langzamer, maar je betaalt er ook véél minder voor. En qua opslagsnelheid is het 2021-model onder bepaalde omstandigheden zelfs sneller!

Waar kan ik deze aanbieding vinden?

Zoals eerder is benoemd komt deze MacBook in een 14-inch M1 Pro uitvoering en een 16-inch uitvoering met M1 Max-chip. Bij de release in 2021 begon de adviesprijs vanaf 2249 euro (14-inch) en 2749 euro (16-inch). Omdat de 16-inch variant bij de meeste webwinkels slechts minimaal afgeprijsd is, focussen we in dit artikel vooral op de aanbieding van het 14-inch model.

Op dit moment scoor je de beste deal op de 14-inch MacBook Pro met M1 Pro-chip in de zilveren uitvoering en met 512 GB opslag en 16 GB RAM aan werkgeheugen. Deze variant is momenteel bij Amazon afgeprijsd naar 1997,43 euro. Daardoor bespaar je met deze aanbieding maar liefst 251,57 euro op de adviesprijs! Ook handig: wanneer je deze MacBook voor 19:00 bestelt dan heb je hem ook nog eens de volgende (werk)dag in huis.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Andere opties voor de MacBook Pro 2021

Heb je een kleiner budget en ben je ook op zoek naar een nieuwe MacBook dan kan je een kijkje nemen bij de MacBook Air 2022. Deze is voorzien van een 13,6-inch scherm met nog dunnere randen en wordt aangedreven door de M2, de tweede generatie Mac-processor die volledig door Apple ontworpen is. Dit model is verkrijgbaar in de volgende kleuren: middernacht, sterrenlicht, spacegrijs en zilver. Je haalt al een nieuwe MacBook Air 2022 in huis voor 1349 euro.



Is de MacBook Air niet helemaal wat je zocht? En ben je bereidt iets meer te betalen voor de nieuwste uitvoering? Dan is de MacBook Pro 2023 een aanrader, zeker als je voor de 16-inch variant wilt gaan! Deze laptop werd onverwachts door Apple aangekondigd in januari en is voorzien van de nieuwere M2 Pro- of M2 Max-chip. Naast dat deze sneller en krachtiger is, zijn de nieuwe chips ook energiezuiniger waardoor de batterij van je MacBook een stuk langer meegaat. Prijzen voor de MacBook Pro 2023 beginnen vanaf 2399 euro.

Apple MacBook Pro 2023 deals Apple MacBook Pro 2023 14 inch 16 GB werkgeheugen 512GB Apple M2 Pro processor € 2.399,00 1 dag Bekijk bij Amazon Apple MacBook Pro 2023 14 inch 16 GB werkgeheugen 512GB Apple M2 Pro processor € 2.449,00 1 dag Bekijk bij Coolblue Apple MacBook Pro 2023 14 inch 16 GB werkgeheugen 512GB Apple M2 Pro processor € 2.449,00 1 dag Bekijk bij Media Markt Bekijk alle deals