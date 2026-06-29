Apple heeft de MacBook Neo flink duurder gemaakt. Gelukkig kun je hem bij sommige winkels nog voor de oude prijs kopen. Wij vertellen je waar.
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Apple maakt MacBook Neo nu al véél duurder – maar zo krijg je de oude prijs
De MacBook Neo was een leuke verrassing. Eindelijk had Apple weer een laptop waarvoor je niet meteen je hele spaarrekening moet plunderen. Voor 699 euro kreeg je een echte MacBook, met een fris design, een 13-inch scherm en genoeg kracht voor werk, school en meer.
Maar daar kwam plots verandering in, want Apple heeft opeens veel producten flink duurder gemaakt. En niet zo’n klein beetje ook. De goedkoopste MacBook Neo kost bij Apple nu geen 699 euro meer, maar 799 euro. Dat is dus 100 euro duurder.
Goedkoper om níét bij Apple te kopen
Toch is er ook goed nieuws. Want je hoeft de MacBook Neo niet per se bij Apple zelf te kopen. Sterker nog, het is op dit moment vaak niet de slimste keuze. Bij andere webwinkels duiken nu nog prijzen op die dichter bij (of soms zelfs onder) de oude adviesprijs liggen. Zo is de MacBook Neo op het moment van schrijven nog voor 685 euro bij Bol te koop.
Maar zorg er wel voor dat je er snel bij bent. Want de MacBook Neo wordt bij de webshops ook steeds duurder. Is de MacBook Neo hier ook inmiddels duurder geworden of is hij uitverkocht? Check dan de beste prijzen in ons MacBook Neo-prijsoverzicht. Hier zie je meteen waar de MacBook Neo nog het goedkoopst is.
Apple MacBook Neo deals
Apple MacBook Neo
13 inch
8 GB werkgeheugen
256GB
Apple A18 Pro processor
€ 759,00
1 dag
Apple MacBook Neo
13 inch
8 GB werkgeheugen
256GB
Apple A18 Pro processor
€ 799,00
1 dag
Apple MacBook Neo
13 inch
8 GB werkgeheugen
256GB
Apple A18 Pro processor
€ 799,00
1 dag
Meer over de MacBook Neo
De MacBook Neo draait op de snelle A18 Pro-chip en heeft 8 GB werkgeheugen aan boord. Voor de meeste mensen is dat ruim voldoende. De chip is krachtig genoeg voor Apple Intelligence en kan ook prima meerdere taken tegelijkertijd aan.
Het instapmodel van de MacBook Neo heeft 256 GB opslagruimte. Daarnaast kun je kiezen uit een aantal vrolijke kleuren: zilver, blos, citrus en indigo. Verder heeft de MacBook Neo een 13-inch Liquid Retina-scherm en weegt hij maar 1,23 kilo. Daardoor stop je hem makkelijk in je tas. Tel daar een accuduur van maximaal 16 uur bij op en je hebt een MacBook die je zonder zorgen de hele dag meeneemt.
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