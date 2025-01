Beste antivirus en VPN van 2025: waarom jouw MacBook niet zonder kan (ADV)

Je wilt je persoonlijke gegevens natuurlijk veilig houden en niet in de handen van cybercriminelen laten vallen. Met de antivirus van Intego bescherm je jouw MacBook tegen onbevoegden. We leggen uit hoe je dit eenvoudig doet.

10 miljoen Macs wereldwijd beschermd: word jij de volgende?

Intego, een toonaangevend Frans bedrijf, beschermt wereldwijd al meer dan tien miljoen Macs. Hun oplossingen zijn speciaal ontwikkeld voor macOS-gebruikers en bieden uitstekende bescherming tegen bedreigingen.

Met de Premium-bundel, inclusief antivirus en VPN, geniet je van optimale beveiliging én privacy voor jouw Mac. Tijdelijk profiteer je van spectaculaire korting tot wel 65 procent. De actie is maar beperkt geldig, dus wacht niet te lang om je MacBook uit te rusten met antivirus!

Bescherm je MacBook met de beste antivirus

Hoewel MacBooks bekend staan om hun veiligheid, worden ze tegenwoordig steeds vaker doelwit van cyberaanvallen. Dit komt vaak doordat gebruikers onbewust schadelijke bestanden downloaden, zoals virussen die zich voordoen als updates voor apps. Dergelijke virussen kunnen gevoelige informatie stelen of zelfs je bestanden versleutelen om losgeld te eisen (ransomware).

Om deze bedreigingen te bestrijden biedt Intego krachtige bescherming tegen virussen, malware en phishing aan zodat je met een gerust hart online kunt werken en surfen.

Naast bescherming tegen cyberdreigingen, is het ook belangrijk om je MacBook in topconditie te houden. Mac Washing Machine X9 helpt je daarbij door je Mac op te schonen. De app spoort overbodige bestanden en dubbele bestanden op, die je niet nodig hebt, en verwijdert ze met één klik. Zo maak je ruimte vrij en zorg je ervoor dat je Mac weer sneller en efficiënter werkt. Deze extra tools helpen je om zowel de veiligheid als de prestaties van je Mac te optimaliseren.

Verhoog je online bescherming met een VPN

Zet jij privacy op de eerste plaats? Dan mag een betrouwbare VPN-verbinding niet ontbreken. Met een VPN versleutelt jouw internetverbinding al je gegevens en leidt deze via een externe server, zodat derden geen toegang krijgen tot je surfgeschiedenis of IP-adres.

Een extra voordeel van een VPN is dat je je locatie kunt verbergen. Dit is ideaal voor het gebruik van streamingdiensten zoals Netflix of HBO Max, waardoor je toegang krijgt tot content uit andere landen. Zo kun je films en series kijken die in Nederland niet beschikbaar zijn.

Met Intego Privacy Protection krijg je toegang tot wel 20.000 servers en sterke versleuteling voor jouw Mac. Je hebt maar één account nodig om tot wel tien apparaten te beschermen, zodat ook je iPhone, iPad en alle andere gezinsapparaten veilig en privé online blijven.

Profiteer nu van flinke korting op antivirus voor je MacBook

Sluit nu de Intego Antivirus Premium-bundel inclusief VPN af voor slechts 39,99 euro per jaar, in plaats van 84,99 euro. Dat betekent maar liefst 65 procent korting!

Je kunt de service 30 dagen gratis uitproberen. Als het niet bevalt, krijg je je geld terug. Deze aanbieding is alleen deze maand geldig, dus mis het niet!