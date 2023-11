MacBook en iMac met M3 zijn nu te koop: hier vind je de beste deals

Eind oktober heeft Apple een nieuwe MacBook en iMac met M3-chip aangekondigd. Beide Macs zijn nu eindelijk te koop in de winkels. Hier vind je de beste deals!

MacBook en iMac met M3: nu in de verkoop

Ben je op zoek naar een nieuwe MacBook Pro 2023 of iMac 2023 met een gloednieuwe M3-chip? Dan heb je geluk, want vanaf vandaag zijn de nieuwe Macs in de winkels te koop. En om ervoor te zorgen dat je niet teveel gaat betalen, hebben we de beste prijzen al voor je onder elkaar gezet!

MacBook Pro 2023 kopen

Apple had begin 2023 al een MacBook Pro uitgebracht, maar daar is nu een opvolger met een nieuwe chip van verschenen. Dit is de nieuwe M3-, M3 Pro- en de M3 Max-chip. Het is een compleet nieuwe chip, waardoor de batterijduur van de laptop een stuk langer is én de laptop veel sneller is.

En misschien wel het beste nieuws: Apple’s duurste MacBook is goedkoper geworden. Zoek je de beste prijs? Dan kun je het best even naar de MacBook 2023-prijsvergelijker van iPhoned kijken. Als de MacBook Pro 2023 met M3 dan ergens goedkoper is, zie je dat hier meteen.

Nieuwe M3-chip

Bij de nieuwe MacBook Pro 2023 heb je de keuze uit de M3-, M3 Pro- én M3 Max-chip. De nieuwe M3-chip heeft 8 cores, 10 gpu-cores en tot 24 GB geheugen. De processor is weer een stuk sneller en efficiënter dan de M2-chip, waardoor de MacBook Pro 2023 nog krachtiger is.

Langere batterijduur

Door de nieuwe M3-chips is de batterijduur van de MacBook Pro 2023 flink verbeterd. Met de standaard M3-chip gaat de laptop tot 22 uur mee. Kies je voor de MacBook Pro 2023 met een 14-inch scherm en een M3 Pro- of een M3 Max-chip? Dan is de batterijduur tot 18 uur. Bij de 16-inch uitvoering is dat vier uur langer, je doet dan tot 22 uur met een accu.

Meer vernieuwingen

De overige vernieuwingen zijn minder spectaculair. Zo is de Macbook Pro er in een nieuwe kleur: spacezwart. Deze nieuwe kleur komt alleen naar de MacBook Pro met een M3 Pro- of M3 Max-chip.

Het scherm van de MacBook Pro 2023 is nog feller geworden met 600 Nits. Ook handig: de laptop ondersteund nu tot twee of vier externe displays. Hiervoor moet je wel de uitvoering met een M3 Pro- of M3 Max-chip kiezen. Bij de standaard M3-chip blijf je beperkt tot één extern scherm.

iMac 2023 met M3-chip kopen

Apple heeft ook een nieuwe iMac uitgebracht en een flinke snelheids-upgrade gegeven. In de iMac 2023 zit namelijk ook de gloednieuwe M3-chip. Dit maakt hem volgens Apple twee keer sneller dan de vorige iMac.

Ben je op zoek naar de beste iMac 2023-deals? Check dan eerst even ons iMac 2023-prijsoverzicht. Als er de iMac 2023 dan ergens goedkoper is, zie je dat meteen.

Meer werkgeheugen en grafische features

Daarnaast heeft deze iMac 2023 ondersteuning tot maximaal 24 GB werkgeheugen. En de nieuwe M3-chip brengt speciale grafische features naar de iMac, zoals raytracing (voor extra realistische licht- en schaduweffecten in games). De nieuwe iMac 2023 heeft verder wifi 6E en bluetooth 5.3.

Usb-c en Thunderbolt

Deze iMac heeft ook tot vier USB-C-poorten, waaronder twee Thunderbolt-poorten, ondersteuning voor Gigabit Ethernet op bepaalde modellen én de optie om een display tot 6K aan te sluiten.

Display, camera en audio

Verder heeft de iMac 2023 een een 24-inch 4,5K Retina-display met 11,3 miljoen pixels met een helderheid van 500 nits. Er zit een 1080p FaceTime-camera op en de zes speakers hebben ondersteuning voor ruimtelijke audio. Daarnaast wordt de iMac geleverd met een toetsenbord, muis en trackpad in bijpassende kleuren.

iMac 2023 kleuren

Jammer genoeg zijn er geen nieuwe kleuren aangekondigd voor de iMac 2023. Daarom is hij er nog steeds in dezelfde versies als de vorige iMac. Dat betekent dat hij weer beschikbaar is zeven kleuren: groen, geel, oranje, roze, paars, blauw en zilver.

Jammer genoeg zijn er geen nieuwe kleuren aangekondigd voor de iMac 2023. Daarom is hij er nog steeds in dezelfde versies als de vorige iMac. Dat betekent dat hij weer beschikbaar is zeven kleuren: groen, geel, oranje, roze, paars, blauw en zilver.