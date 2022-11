Koopadvies: deze MacBook moet je kopen in 2022

Wil je een nieuwe MacBook kopen in 2022, maar twijfel je nog welke je moet nemen? Keep calm, want wij hebben het voor je uitgezocht. Dit zijn de beste MacBook-deals van 2022!

De beste Apple MacBook in 2022

Voordat je MacBook in 2022 gaat kopen, moet je eerst beslissen of je een MacBook Pro of een MacBook Air aanschaft. Beide laptops zijn razendsnel, maar de MacBook Pro is nog een stukje sneller dan de Air.

Wanneer je een MacBook zoekt voor alle gangbare taken, ga je voor je MacBook Air. Wil je de snelste MacBook op de markt en doe je veel met (zware) videobewerking? Dan is de MacBook Pro de machine voor jou. Maar welke versie kun je het beste kopen, zodat je geen dief van je eigen portemonnee wordt? Daar gaan we je een handje mee helpen!

MacBook Air: snelle all-rounder

Voor algemeen gebruik is een MacBook Air een prima keuze. Het is zonder meer een krachtpatser waar je prima mee kunt fotoshoppen. Af en toe een video bewerken lukt zeker ook, maar als je veel en vaak met video in de weer bent, is een MacBook Pro de betere keuze.

De MacBook Air (2022) heeft een M2-chip. Kwalitatief is deze MacBook weliswaar beter dan de versie uit 2020 met een M1-chip. Alleen is het verschil niet al te groot. Wat ons betreft is het snelheidsverschil ook echt niet groot genoeg, zeker gezien het prijsverschil vooral in je portemonnee gaat voelen.

MacBook Pro: de allersnelste

Zoals de naam al zegt, is de MacBook Pro vooral geschikt voor professioneel gebruik. Doe je veel aan foto- en videobewerking, dan is het een goed idee om voor een MacBook Pro te gaan.

De MacBook Pro (13 inch) met een M2-chip lijkt een voor de hand liggende keuze, maar er zijn twee reden waarom je toch beter de MacBook Pro 2021 kunt kiezen. Ten eerste blijkt de M2-chip niet sneller te zijn dan de M1 Pro-chip die in de 2021-versie zit.

Ten tweede heeft de MacBook Pro M2 een SSD die langzamer is dan de SSD in de MacBook Pro M1. Dat komt doordat de M1 MacBook Pro twee SSD’s heeft die parallel gebruikt kunnen worden. De MacBook M2 heeft maar één SSD en is daardoor langzamer.

Opslag en werkgeheugen: hoeveel heb je nodig?

Dit is heel erg persoonlijk en hangt er voornamelijk vanaf wat je met de MacBook gaat doen. Ga je veel games spelen, en foto’s en video’s bewerken dan geldt in principe: hoe meer hoe beter. We raden in dat geval minimaal 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslagruimte aan.

Voor minder intensief gebruik, kun je best kiezen voor 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslag. Indien nodig kun je de opslagruimte nog uitbreiden met een externe ssd. Houd er in dat geval wel rekening mee dat een MacBook Air M1 alleen maar twee usb C-aansluitingen heeft.

Welke kleur MacBook heeft de voorkeur?

Je zou denken dat dit puur een kwestie van smaak is, maar dat klopt niet helemaal. Bedenk daarom ook even vooraf welke kleur je wilt kopen. Het is namelijk zo dat gekleurde MacBooks zijn voorzien van een extra laagje. Wanneer daar een krasje in komt, zie je de zilveren kleur die eronder zit er doorheen.

Dat valt vooral erg op bij de kleur Spacegrijs. Daarnaast is de donkerblauwe MacBook Pro erg gevoelig voor vingerafdrukken. De ‘gewone’ zilveren versies hebben geen extra laag, maar die kleur is weer een beetje saai.

Conclusie beste koop Apple-laptop 2022

Onze keuze voor de beste MacBook Air in 2022 is de M1-versie uit 2020 met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslagruimte. Voor het gros van de gebruikers is deze MacBook meer dan voldoende en je bespaart heel wat geld ten opzichte van de nieuwe versie. Bedenk wel dat je maar twee usb-c-aansluitingen hebt. Daarom kun je er maar beter meteen een usb-hub bij kopen.

MacBook Air M1 8GB | 256GB (Spacegrijs): van €1.199 voor €979 – Mediamarkt

Onze keuze voor de beste MacBook Pro in 2022 is de MacBook Pro M1 uit 2021 met 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslagruimte. Als je voor een MacBook Pro kiest, heb je waarschijnlijk ook meer werkgeheugen en opslagruimte nodig. Met deze uitvoering kun je lange tijd nog prima uit de voeten.

MacBook 2022: de beste accessoires

Ga je een nieuwe MacBook in 2022 kopen, dan heb je vaak ook wat accessoires nodig. Zo heb is het handig om een adapter voor je monitor te kopen, wanneer je een groot scherm wilt aansluiten op je MacBook Air. En dan hebben we het nog niet gehad over een muis of toetsenbord. We zetten de belangrijkste accessoires voor je op een rij.

1. Apple Magic Keyboard

Ben je van plan om veel te gaan typen op je nieuwe MacBook, dan is een extern toetsenbord geen slechte keuze. We raden je dan het Apple Magic Keyboard aan, met functietoetsen voor Spotlight, Dicteren en Niet Storen. Het toetsenbord is draadloos en een volle accu gaat zeker een maand lang mee.

Apple Magic Keyboard: van €99 voor €93 – Bol.com

2. LINQ 7in1 Pro USB-C Multiport Hub

Zoals gezegd heeft een MacBook Air maar twee usb C-aansluitingen en de kans is groot dat je daar niet genoeg aan hebt. De LINQ 7in1 Pro USB-C Multiport Hub is dan de perfecte oplossing voor dit probleem.

De hub is voorzien van twee usb-a-poorten en een usb-c-poort. Daarnaast krijg je ook een hdmi-aansluiting, een SD- en microSD-poort. Bovendien heeft de hub ondersteuning voor usb-c Power Delivery Passthrough, wat betekent dat je tijdens het gebruik van de hub gewoon je oplader kunt aansluiten om je laptop op te laden.

LINQ 7in1 Pro USB-C Multipost Hub: van €79,95 voor €67,95 – Bol.com

3. Apple Magic Mouse

Heb je eindelijk besloten welke MacBook je in 2022 gaat kopen? Dan mag natuurlijk een muis niet ontbreken. De draadloze Magic Mouse glijdt soepel over je bureau en via het Multi‑Touch-oppervlak kun je swipen en scrollen.

Net als de accu van de Magic Keyboard gaat die van de Magic Mouse ook zeker een maand mee voordat je weer moet opladen. Dat opladen doe je eenvoudig met de meegeleverde kabel.

Apple Magic Mouse 2021: van €84,99 voor €69 – MediaMarkt

4. Samsung T7 Shield 1TB

Heb je toch meer opslagruimte nodig? Kijk dan eens naar de Samsung T7 Shield. Met 1 TB extra ruimte kun je zeker een hele tijd vooruit. De T7 Shield is schok-, stof- en waterbestendig dankzij de siliconen beschermlaag.

De ssd haalt snelheden van 1 gigabyte per seconde, wat inhoudt dat je een 4K film van twee uur er binnen een minuut op hebt staan. Bovendien zijn al je bestanden goed beveiligd met data-encryptie en krijg je drie jaar garantie van Samsung.

Samsung T7 Shield 1TB: van €169,99 voor €94 – Coolblue

MacBook in 2022 kopen: hier vind je nog meer deals

Ben je benieuwd naar meer aantrekkelijke deals voor MacBooks? Check dan de MacBook Air prijsvergelijker van iPhoned. Dan heb je zeker de beste prijs te pakken!

